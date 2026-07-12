Radsport
Tour de France: Darum würde Pogacar den "Rennkalender komplett ändern"
Veröffentlicht:von SID
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Die hohen Temperaturen nehmen einen großen Einfluss auf die Tour de France. Titelfavorit Pogacar hat nur eine Idee dies zu umgehen.
Radsport-Star Tadej Pogacar hat in der Diskussion um die zunehmend stärkere Hitzeproblematik eine radikale Maßnahme angeregt.
"Wenn ich die Macht dazu hätte, würde ich den Rennkalender komplett ändern und im Juli, August gar nicht mehr in den heißen Gegenden fahren", sagte der Gesamtführende der Tour de France am Sonntag nach der neunten Etappe in Ussel.
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Pogacar schränkte allerdings ein: "Das ist etwas, was man sehr gut durchdenken müsste. Und das kann ich nicht selbst erledigen." Eine frühere Startzeit der Etappen wäre für den Slowenen keine Lösung: "Wenn wir schon um 10 Uhr starten, ändert dies nichts - dann kommen wir in der größten Hitze an."
Die 113. Frankreich-Rundfahrt ist seit dem Start in Barcelona von einer großen Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu über 40 Grad geprägt. Die Etappe am Sonntag war wegen der Hitze um 30 km verkürzt worden, was eine Premiere in der langen Tour-Geschichte darstellte.
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