Rekord-Hitze bei Tour de France - Deutscher Fahrer: "Wie in der Wüste"

Vor 13 Jahren fuhr John Degenkolb seine erste Tour de France, doch solch hohe Temperaturen wie bei seinem elften und wohl letzten Start hat auch der Routinier noch nicht erlebt. "Ich muss sagen, die Hitze, die wir die letzten neun Tage durchleben mussten, kommt an nichts ran, was vorher war", sagte der 37-Jährige im ZDF: "Das toppt alles."

Die Durchschnittstemperatur an den ersten neun Renntagen betrug 32,4 Grad. Zum Vergleich: Heißer war es bei einer gesamten Frankreich-Rundfahrt in den letzten knapp 20 Jahren nie. 2022 waren es im Schnitt noch 25,9 Grad gewesen. Jetzt ist es sechs Grad wärmer - im Schnitt!

Die Hitzewelle führte bereits dazu, dass die Organisatoren der Tour erstmals in der Geschichte eine Etappe verkürzten, zudem wurden Verpflegungsregeln gelockert.

"Wir hatten die letzten Jahren mal drei, vier Tage, als es unfassbar heiß war", sagte Degenkolb: "Aber jetzt war es wirklich die ganze Woche wie in der Wüste. Bis zu 40 Grad. Im Bus hat das Thermometer 43 Grad angezeigt. Dementsprechend kam es ganz gelegen, dass die Etappe zumindest mal um 30 km verkürzt würde."