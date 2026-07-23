Tour de France 2026 live: 19. Etappe von Gap nach Alpe d'Huez im Free-TV und Joyn-Livestream

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 13:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 18. Etappe Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Die Tour de France stellt auch im Jahr 2026 wieder den Höhepunkt im Radsport-Kalender dar. ran hat die wichtigsten Infos zur Grand Tour durch Frankreich.

Die Tour de France ist das wichtigste Radrennen der Welt und geht im Jahr 2026 in ihre 113. Auflage. Die dreiwöchige Rundfahrt dauert vom 4. Juli bis zum 26. Juli und führt die Fahrer von Barcelona nach Paris. Hier kostenlos streamen: 19. Etappe von Gap nach Alpe d'Huez Free-TV heute ab 12:30 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Insgesamt müssen im Rahmen von 21 Etappen 3.333 Kilometer zurückgelegt und 54.000 Höhenmeter gemeistert werden - 184 Fahrer aus 23 Teams stellen sich der Herausforderung. ran fasst alle wichtigsten Infos zur Tour de France 2026 zusammen:

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Fussball EL-Quali live: Besiktas Istanbul - FC Midtjylland Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball EL-Quali live: Besiktas Istanbul - FC Midtjylland Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 11:00 • Fussball DFB-Pressekonferenz im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 11:00 • Fussball DFB-Pressekonferenz im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 17:45 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 17:45 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 16:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 16:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Tour de France 2026: Wer überträgt im TV und Livestream? Die 21 Etappen der Tour de France werden live im Free-TV auf "Eurosport" und in der "ARD" gezeigt. Einen kostenlosen Stream gibt es entweder in der "ARD"-Mediathek oder auf Joyn, wo sowohl der "Eurosport"- als auch der "ARD"-Stream kostenlos aufrufbar ist. Hier kostenlos streamen: Alle 21 Tour-Etappen vom 4. bis zum 26. Juli auf Joyn

Alle News und Informationen zur Tour de France Die "ARD" steigt oft etwas später ins Rennen ein, während "Eurosport" meist die gesamte Etappe über dabei ist. Der "Eurosport"-Stream lässt sich auch ohne Werbeunterbrechungen auf "Discovery+" oder "HBO Max" aufrufen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Tour de France 2026: Die Etappen im Überblick Die Tour de France startet in Barcelona und endet mit der 21. Etappe in Paris. Insgesamt gibt es acht Bergetappen, sieben Flachetappen und vier wellige Etappen zu absolvieren. Hinzu kommt ein Mannschaftszeitfahren zum Auftakt in Barcelona und ein 26 Kilometer langes Einzelzeitfahren. Die Königsetappe steht am vorletzten Tag der Tour an. Der Abschnitt umfasst 5.600 Höhenmeter und führt unter anderem über den Col du Galibier (höchster Punkt der Tour 2026) auf die Alpe d'Huez. Etappe 1: Barcelona – Barcelona ( 19,6 km ) → Mannschaftszeitfahren - Sieger: Jonas Vingegaard

Etappe 2: Tarragona – Barcelona ( 168,5 km ) → Hügelige Etappe - Sieger: Isaac del Toro

Etappe 3: Granollers – Les Angles ( 195,9 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Tadej Pogacar

Etappe 4: Carcassonne – Foix ( 181,9 km ) → Hügelige Etappe - Sieger: Mads Pedersen

Etappe 5: Lannemezan – Pau ( 158,3 km ) → Flachetappe - Sieger: Olav Kooij

Etappe 6: Pau – Gavarnie-Gèdre ( 186,2 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Tadej Pogacar

Etappe 7: Hagetmau – Bordeaux ( 175,1 km ) → Flachetappe - Sieger: Tim Merlier

Etappe 8: Périgueux – Bergerac ( 180,4 km ) → Flachetappe - Sieger: Tim Merlier

Etappe 9: Malemort – Ussel ( 185,5 km ) → Hügelige Etappe - Sieger: Mathieu van der Poel

Ruhetag

Etappe 10: Aurillac – Le Lioran ( 166,6 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Tadej Pogacar

Etappe 11: Vichy – Nevers ( 161,3 km ) → Flachetappe - Sieger: Sören Waerenskjold

Etappe 12: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône ( 179,1 km ) → Flachetappe - Sieger: Tim Merlier

Etappe 13: Dole – Belfort ( 205,8 km ) → Hügelige Etappe - Sieger: Mauro Schmid

Etappe 14: Mulhouse – Le Markstein ( 155,3 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Tadej Pogacar

Etappe 15: Champagnole – Plateau de Solaison ( 183,9 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Remco Evenepoel

Ruhetag

Etappe 16: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains ( 26,1 km ) → Einzelzeitfahren Etappe - Sieger: Remco Evenepoel

17: Chambéry – Voiron ( 174,7 km ) → Flachetappe Etappe - Sieger: Jasper Philipsen

18: Voiron – Orcières-Merlette ( 185,2 km ) → Gebirgsetappe

19: Gap – Alpe d'Huez ( 127,9 km ) → Gebirgsetappe

20: Le Bourg-d'Oisans – Alpe d'Huez ( 170,9 km ) → Gebirgsetappe (Königsetappe)

Etappe 21: Thoiry – Paris (133,0 km) → Flachetappe (mit Montmartre-Anstiegen)

Das Wichtigste zur Tour de France Gesamtwertung

Sprintwertung

Bergwertung

Tour de France 2026: Die Wertungen Gesamtwertung (Gelbes Trikot / Maillot Jaune)

Für den Fahrer mit der schnellsten Gesamtzeit nach allen Etappen. Das ist die prestigeträchtigste Wertung und entscheidet über den Toursieger.

Punktewertung (Grünes Trikot / Maillot Vert)

Punkte gibt es bei Etappenankünften und Zwischensprints. Vor allem Sprinter haben hier die besten Chancen.

Bergwertung (Gepunktetes Trikot / Maillot à Pois)

Punkte werden auf den Bergwertungen vergeben. Je schwerer der Anstieg, desto mehr Punkte gibt es. Der Führende wird als "Bergkönig" bezeichnet.

Nachwuchswertung (Weißes Trikot / Maillot Blanc)

Für den besten Fahrer unter der Altersgrenze (nach den aktuellen Regeln: unter 26 Jahren zu Beginn der Saison). Gewertet wird ebenfalls nach der Gesamtzeit.

Teamwertung

Basiert auf den Gesamtzeiten der besten Fahrer jeder Mannschaft.

Kämpferischster Fahrer (Prix de la Combativité) – Auszeichnung für eine besonders offensive Fahrweise. Der Gewinner darf am Tag darauf eine rote Nummer tragen. Hier kostenlos streamen: Alle 21 Tour-Etappen vom 4. bis zum 26. Juli auf Joyn

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Tour de France 2026: Die Favoriten Tadej Pogačar (Slowenien)

Der Dominator der letzten Jahre gilt als klarer Favorit. als der Mann, den es zu schlagen gilt. Pogačar hat die Tour viermal gewonnen (2020, 2021, 2024 und 2025) und im Vorjahr auch den Giro für sich entschieden. Pogačar ist ein echter Alleskönner und auch bei Klassikern immer wieder siegreich. Der anspruchsvolle Kurs mit vielen Bergetappen kommt ihm entgegen.

Jonas Vingegaard (Dänemark)

Das dänische Fliegengewicht gehört zu den besten Kletterern der Tour und hat Pogačar bei der Tour 2022 und 2023 bezwingen können. Vingegaard reist mit viel Selbstvertrauen nach seinem Sieg beim Giro d'Italia an und ist der ärgste Rivale von Pogačar. Zwar ist er nicht ganz so spritzig und endschnell wie der Slowene, dafür aber ein absoluter Spezialist für lange Rundfahrten und am Berg nur schwer loszuwerden.

Remco Evenepoel (Belgien)

Evenepoel ist ein exzellenter Zeitfahrer und einer der stärksten Rundfahrer. Der Belgier hat 2022 die Vuelta gewonnen und kam 2024 bei der Tour auf Platz drei ein. Bei den Olympischen Spielen 2024 gewann er das Einzelzeitfahren und das Straßenrennen. Auf den ganz harten Hochgebirgsetappen wird es gegen Pogačar und Vingegaard aber schwierig.

Florian Lipowitz (Deutschland)

Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz gehörte zum Favoritenkreis, aber war im Einzelzeitfahren der 16.Etappe der Tour de France schwer gestürzt und hatte das Rennen unter Schmerzen aufgegeben. Der Vorjahresdritte vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe kam in einer Rechtskurve zu Fall, rauschte bei hoher Geschwindigkeit in eine Absperrung und blieb zunächst auf dem Asphalt liegen und musste per Krankenwagen abtransportiert werden.

Isaac del Toro (Mexiko)

Der 23-Jährige gilt als großes Talent und konnte das mit Platz zwei beim Giro 2025 auch schon bestätigen. 2026 hat er die Tour der Vereinigten Arabischen Emirate und die Tour Auvergne–Rhône-Alpes gewonnen. Dabei überzeugte er vor allem auf den Bergetappen.

Paul Seixas (Frankreich)

Frankreich sehnt sich seit langer Zeit nach einem Tour-de-France-Sieger. Diese Hoffnungen wurden zuletzt durch den erst 19 Jahre alten Paul Seixas genährt. Der Youngster hat die Baskenlandrundfahrt vor Lipowitz gewonnen und war auf einigen anspruchsvollen Rennen der Fahrer, der Pogacar am längsten Paroli bieten konnte. Bis jetzt hat Seixas aber noch nie eine Grand Tour bestritten. Zudem könnte der Druck zu groß sein.

Tour de France 2026: Die deutschen Fahrer Florian Lipowitz – Red Bull–Bora–Hansgrohe (musste nach einem schweren Sturz abbrechen)

Nico Denz – Red Bull–Bora–Hansgrohe

Nils Politt – UAE Team Emirates–XRG

Pascal Ackermann – Team Jayco AlUla

Felix Engelhardt – Team Jayco AlUla

Georg Zimmermann – Lotto Intermarché

Max Kanter – XDS Astana Team

Georg Steinhauser – EF Education–EasyPost

Phil Bauhaus – Bahrain Victorious

John Degenkolb – Team Picnic PostNL

Nikas Märkl – Team Picnic PostNL

Michel Heßmann – Movistar Team Georg Zimmermann und Georg Steinhauser könnten auf welligen Etappen als Ausreißer für Furore sorgen. Nils Politt gehört seit Jahren zu den ganz starken Helfern von Tour-Favorit Pogačar.

Tour de France 2026: Alle Teams UAE Team Emirates–XRG – Vereinigte Arabische Emirate

Visma–Lease a Bike – Niederlande

Red Bull–Bora–Hansgrohe – Deutschland / Österreich

Soudal Quick-Step – Belgien

Movistar Team – Spanien

EF Education–EasyPost – USA

Groupama–FDJ – Frankreich

Decathlon CMA CGM Team – Frankreich

INEOS Grenadiers – Vereinigtes Königreich

Lotto Intermarché – Belgien

Bahrain Victorious – Bahrain

Lidl–Trek – USA / Italien

Alpecin–Premier Tech – Belgien / Deutschland

Team Picnic PostNL – Niederlande

Team Jayco AlUla – Australien

XDS Astana Team – Kasachstan

Uno-X Mobility – Norwegen

NSN Cycling Team – Israel

TotalEnergies – Frankreich

Tudor Pro Cycling Team – Schweiz

Q36.5 Pro Cycling Team – Schweiz

Cofidis – Frankreich

Caja Rural–Seguros RGA – Spanien Auch interessant: Lipowitz oder Evenpoel? Ausscheidungsfahren beginnt auf der 10. Etappe der Tour de France

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