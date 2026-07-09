ran Fußball Bundesliga Loredana spricht Klartext über Dortmund und die Zukunft der Adeyemis Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Ein Wechsel von Karim Adeyemi steht bevor. Der Flügelstürmer will den BVB in Richtung eines absoluten Top-Klubs verlassen.

Karim Adeyemi strebt einen Wechsel von Borussia Dortmund zum spanischen Meister FC Barcelona an. Unter anderem "Sky" und "Marca" zufolge hat der 24-Jährige eine mündliche Einigung mit den Katalanen erzielt, bei denen er auf den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick treffen würde. Nach SID-Informationen ist eine Einigung zwischen den Vereinen allerdings noch weit entfernt.

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