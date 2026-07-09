Bundesliga
Borussia Dortmund: Karim Adeyemi vor Wechsel zu Top-Klub
Aktualisiert:von SID
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Loredana spricht Klartext über Dortmund und die Zukunft der Adeyemis
Videoclip • 01:20 Min
Ein Wechsel von Karim Adeyemi steht bevor. Der Flügelstürmer will den BVB in Richtung eines absoluten Top-Klubs verlassen.
Karim Adeyemi strebt einen Wechsel von Borussia Dortmund zum spanischen Meister FC Barcelona an. Unter anderem "Sky" und "Marca" zufolge hat der 24-Jährige eine mündliche Einigung mit den Katalanen erzielt, bei denen er auf den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick treffen würde.
Nach SID-Informationen ist eine Einigung zwischen den Vereinen allerdings noch weit entfernt.
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Barca-Trainer Flick verhalf Adeyemi zu DFB-Debüt
Beim BVB besitzt Adeyemi einen Vertrag bis 2027. Der variabel einsetzbare Offensivspieler war 2022 von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele.
In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.
Seinen möglicherweise neuen Trainer Flick kennt Adeyemi bestens: Dieser berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer.
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