Rugby: Greatest Rivalry Tour heute live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream

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ProSieben MAXX und Joyn übertragen die Rivalitäts-Duelle zwischen Südafrika und Neuseeland live. Anton Segner ist Teil der All Blacks, fehlte beim jüngsten Erfolg gegen Südafrika aber verletzt.

Anton Segner setzt Maßstäbe, muss jedoch einen Rückschlag hinnehmen! Nachdem der 25-Jährige jüngst zum Man of the Match für die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft gewählt wurde, verpasste er das Aufeinandertreffen mit Südafrika am 22. August verletzungsbedingt. Die All Blacks gewann ohne Segner mit 33:16. Seit Anfang der Tour gehört der gebürtige Frankfurter zum 44-köpfigen Kader der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft und ist bei der Greatest Rivalry Tour mit dabei. Die Tour geht vom 8. August bis zum 13. September und umfasst insgesamt acht Partien in Südafrika. Gleich viermal geht es dabei gegen die "Springboks", die südafrikanische Nationalmannschaft. "Diese Tour wird uns herausfordern und das Beste von uns verlangen. Wir haben einen Kader ausgewählt, von dem wir wissen, dass er der Herausforderung gewachsen ist. Es ist eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Testspielern und einer Kohorte jüngerer Spieler, die gerne hart arbeiten und ihre Fähigkeiten auf Tour präsentieren wollen", erklärte Neuseeland-Cheftrainer Dave Rennie vor Antritt der Reise.

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Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:30 • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:30 • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Rugby: Anton Segner spielte früher für Deutschland Segner spielte einst für die deutsche U16-Nationalmannschaft und den SC Frankfurt 1880, ehe er mit einem Sportstipendium ausgestattet nach Neuseeland zog. Über die neuseeländische Schülerauswahl und die U20-Nationalmannschaft schaffte der 24-Jährige den Sprung ins A-Team seiner Wahl-Heimat.

Bild: ProSiebenSat.1

Am 11. Juli 2026 feierte Segner als erster gebürtiger Deutscher sein Debüt bei den "All Blacks". Er kam am zweiten Spieltag der Nations Championship gegen Italien zur Halbzeitpause ins Spiel. Dabei konnte er sich offenbar im neuseeländischen Kader festsetzen. Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt. Wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die "All Blacks" aufzulaufen. In Südafrika und den USA hat er sich nun auch im aktiven Kader bewiesen und dauerhaft festgesetzt. Seine Man-of-the-Match-Ehrung nach dem Spiel gegen die Vodacom Bulls aus Südafrika unterstrich seinen EInfluss auf das neuseeländische Team einmal mehr. Nun könnten für Segner weitere Einsätze im schwarzen Trikot folgen – sowohl im letzten Klubduell gegen die Lions als auch in den Test-Matches gegen die Springboks.

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Rugby: Die Greatest Rivalry-Tour auf ProSieben MAXX und kostenlos im Joyn-Stream Joyn zeigt im August und September Rugby’s Greatest Rivalry - darunter mehrere Topklubs. Highlights sind die vier Spiele zwischen Südafrika und Neuseeland am 22. und 29. August (live auf ProSieben MAXX und Joyn), sowie am 5. und 12. September (live auf Joyn).

Greatest Rivalry-Tour: Die Übertragungen im Überblick Hier die Übersicht aller Übertragungen. So seid ihr bei jedem Kick-off und jedem Versuch live dabei. Kostenlos streamen auf Joyn (Klubspiele): 07.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry DHL Stormers vs. Neuseeland 21:38

11.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Hollywoodbets Sharks vs. Neuseeland 0:54

15.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Vodacom Bulls vs. Neuseeland 19:50

25.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Lions vs. Neuseeland (Sendestart 18:45 Uhr) Live auf ProSieben MAXX und kostenlos streamen auf Joyn (Test-Matches): 22.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland 16:33

29.08.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 16:35 Uhr) Kostenlos streamen auf Joyn (Test-Matches): 05.09.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 16:50 Uhr)

12.09.2026: ran Rugby – Greatest Rivalry Südafrika vs. Neuseeland (Sendestart 22:55 Uhr)

Bild: ran Joyn

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