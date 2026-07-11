Große Freude bei Anton Segner. Der Deutsche gibt sein Debüt für die Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands.

Der gebürtige Frankfurter Anton Segner hat sein Debüt für die legendären All Blacks gegeben.

Der 24 Jahre alte Rugby-Profi kam beim 47:17 der Neuseeländer in der Nations Championship gegen Italien in der 41. Minute ins Spiel und avancierte damit zum 1237. Nationalspieler beim dreimaligen Weltmeister. Auf der Tribüne in Wellington freuten sich seine Eltern über den Einsatz ihres Sohnes.

Segner, der mit 15 Jahren vom deutschen Serienmeister SC 1880 Frankfurt dank eines Stipendiums ans College im neuseeländischen Nelson gegangen war, hat es als erster deutscher Spieler in der Rugby-Nation Neuseeland zum Profi geschafft.

Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt. Wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die All Blacks aufzulaufen.