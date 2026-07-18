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Rugby Nations Championship jetzt live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Stream - heute sechs Spiele live - alle Infos und Ergebnisse

Aktualisiert:

von ran.de

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Rugby-Highlights: England-Star dreht komplett auf! Fidschi geht baden

Videoclip • 04:04 Min

Die Rugby Nations Championship startet am heutigen Samstag live auf ProSieben MAXX! ran zeigt, wie das Turnier aufgebaut ist, welche Nationen teilnehmen und wann gespielt wird.

Die Rugby Nations Championship steht an! Bei dem internationalen Turnier treten die sechs Teams des Six-Nations-Turniers, also England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales, gegen die SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland an. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi.

Die europäische Konferenz vertritt dabei die nördliche Hemisphäre und die SANZAAR-Nationen mit Japan und Fidschi die südliche Hemisphäre.
Jede Mannschaft trifft während des Turnierverlaufs auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Anschließend spielt jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre.

Die Championship wird über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen. Im Finale spielen die beiden bestplatzierten Teams gegeneinander.

Parallel dazu wird ein zweiter, von World Rugby ausgerichteter Wettbewerb stattfinden, an dem zwölf weitere Mannschaften teilnehmen. Der Auf- und Abstieg zwischen den Ligen wird ab Beginn der dritten Ausgabe der Rugby Nations Championship im Jahr 2030 eingeführt. Bei den ersten beiden Ausgaben des Turniers gibt es keinen Auf- und Abstieg.

Die nächsten Rugby-Livestreams:

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Rugby Nations Championship: Die Teilnehmer

Die zwölf Nationen, die an der Rugby Nations Championship teilnehmen, teilen sich in zwei Gruppen auf.

Die Six-Nations-Nationen:

  • England

  • Frankreich

  • Italien

  • Irland

  • Schottland

  • Wales

Die SANZAAR-Nationen und die eingeladenen Gastnationen:

  • Argentinien

  • Australien

  • Südafrika

  • Neuseeland

  • Japan

  • Fidschi

Der Spielplan der Rugby Nations Championship

Die erste Runde des Turniers wird auf der südlichen Erdhalbkugel stattfinden, mit Ausnahme der Heimspiele von Fidschi.

Erster Spieltag: Samstag, 4. Juli 2026 (deutsche Zeit):

  • 09:10 Uhr: Neuseeland - Frankreich (in Christchurch) - 34:32

  • 10:40 Uhr: Japan - Italien (in Tokio) - 27:10

  • 12:10 Uhr: Australien - Irland (in Sydney) - 31:33

  • 15:10 Uhr: Fidschi - Wales (in Cardiff) - 24:39

  • 17:40 Uhr: Südafrika - England (in Johannesburg) - 45:21

  • 21:10 Uhr: Argentinien - Schottland (in Cordoba) - 38:47

Zweiter Spieltag: Samstag, 11. Juli 2026 (deutsche Zeit):

  • 07:10 Uhr: Neuseeland - Italien (in Wellington) - 47:17

  • 09:40 Uhr: Australien - Frankreich (in Meeanjin) - 26:42

  • 12:10 Uhr: Japan - Irland (in Awabakal) - 20:36

  • 15:10 Uhr: Fidschi - England (in Liverpool) - 8:73

  • 17:40 Uhr: Südafrika - Schottland (in Pretoria) - 42:28

  • 21:10 Uhr: Argentinien - Wales (in San Juan) - 35:21

Dritter Spieltag: Samstag, 18. Juli 2026 (deutsche Zeit):

Das zweite internationale Zeitfenster startet am 6. November.

Rugby Nations Championship heute live auf ProSieben MAXX und Joyn

Alle Spiele können kostenlos im Joyn-Livestream verfolgt werden. Ausgewählte Spiele gibt es zudem im Free-TV auf ProSieben MAXX.

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