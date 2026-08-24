Graeme Dott ist nach einem fünftägigen Prozess wegen Kindesmissbrauch schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß steht noch nicht fest.

Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott ist wegen zweier Fälle von Kindesmissbrauch schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Glasgow befand den 49 Jahre alten Schotten am Montag für schuldig, in mehreren Fällen einen Jungen und ein Mädchen missbraucht zu haben.

Nach Angaben des High Court in Glasgow ereigneten sich die Taten zum Nachteil des Mädchens zwischen 1993 und 1996 sowie zum Nachteil des Jungen zwischen 2006 und 2010.