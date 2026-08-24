Snooker
Snooker: Skandal um Ex-Weltmeister - Graeme Dott in Missbrauchsprozess schuldig
Veröffentlicht:von SID
Graeme Dott ist nach einem fünftägigen Prozess wegen Kindesmissbrauch schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß steht noch nicht fest.
Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott ist wegen zweier Fälle von Kindesmissbrauch schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Glasgow befand den 49 Jahre alten Schotten am Montag für schuldig, in mehreren Fällen einen Jungen und ein Mädchen missbraucht zu haben.
Nach Angaben des High Court in Glasgow ereigneten sich die Taten zum Nachteil des Mädchens zwischen 1993 und 1996 sowie zum Nachteil des Jungen zwischen 2006 und 2010.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars
150 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 18:45 Uhr • Rugby
Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 18:45 Uhr • Rugby
Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream
150 Min
Snooker: Strafmaß gegen Dott wird Ende September verkündet
Im fünftägigen Prozess wurde unter anderem festgestellt, dass Dott sich vor den Kindern entblößt, sie unangemessen berührt und geküsst hatte. Das Gericht sprach ihn in zwei Anklagepunkten für schuldig, das Strafmaß wird am 29. September in Edinburgh verkündet.
Dott hatte 2006 die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen und zudem 2004 sowie 2010 das Finale erreicht. Nachdem die Anklage im April 2025 öffentlich geworden war, suspendierte ihn der Weltverband.
Dir gefallen ran-News?
Weitere Sport-News:
3. Liga
3. Liga: Aachen-Profi mit 2,1 Promille am Steuer erwischt
US Open
Zverev vor Rückfall? Boris Becker mit böser Vorahnung
Rugby
Rugby: Greatest Rivalry Tour heute live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream
NFL
NFL: Milton sticht Howell aus, Watson wird trotz Debakel Starter
DFB-Pokal
DFB-Pokal live im Free-TV und Stream: FC Bayern und BVB und Co. - Informationen zu Auslosung, Spielplan und Übertragungen
Fußball
Ballon d'Or: Darum legen sich die Bayern so für Kane ins Zeug