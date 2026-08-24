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Snooker: Skandal um Ex-Weltmeister - Graeme Dott in Missbrauchsprozess schuldig

Veröffentlicht:

von SID

Graeme Dott im Jahr 2014

Bild: AFP/SID/JOHANNES EISELE

Graeme Dott ist nach einem fünftägigen Prozess wegen Kindesmissbrauch schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß steht noch nicht fest.

Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott ist wegen zweier Fälle von Kindesmissbrauch schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Glasgow befand den 49 Jahre alten Schotten am Montag für schuldig, in mehreren Fällen einen Jungen und ein Mädchen missbraucht zu haben.

Nach Angaben des High Court in Glasgow ereigneten sich die Taten zum Nachteil des Mädchens zwischen 1993 und 1996 sowie zum Nachteil des Jungen zwischen 2006 und 2010.

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Snooker: Strafmaß gegen Dott wird Ende September verkündet

Im fünftägigen Prozess wurde unter anderem festgestellt, dass Dott sich vor den Kindern entblößt, sie unangemessen berührt und geküsst hatte. Das Gericht sprach ihn in zwei Anklagepunkten für schuldig, das Strafmaß wird am 29. September in Edinburgh verkündet.

Dott hatte 2006 die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen und zudem 2004 sowie 2010 das Finale erreicht. Nachdem die Anklage im April 2025 öffentlich geworden war, suspendierte ihn der Weltverband.

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