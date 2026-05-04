Wu Yize gewinnt seinen ersten WM-Titel Bild: AFP/SID/DARREN STAPLES

Der chinesische Shootingstar Wu Yize hat sich in einem hochspannenden Endspiel zum zweitjüngsten Snooker-Weltmeister der Geschichte gekrönt. Der erst 22 Jahre alte Aufsteiger behielt im Crucible Theatre von Sheffield in einer Finalpartie voller Wendungen mit 18:17 die Oberhand gegen den Briten Shaun Murphy, WM-Sieger von 2005 - und setzte als zweiter Sieger in Folge aus China die neue Zeitrechnung im Snooker weiter fort.

Erst der 35. und damit letzte Frame brachte die Entscheidung - zum ersten Mal seit 2002 wurde der Weltmeister auf dramatischste Weise im Deciding Frame gekürt. Damit tritt Wu in die Fußstapfen von Zhao Xingtong. Als erster Asiate der Geschichte hatte sich der 29 Jahre alte Chinese im Vorjahr gegen den Waliser Mark Williams durchgesetzt und so ein neues Zeitalter eingeläutet - die Dominanz der Insel und ihrer Altmeister scheint endgültig durchbrochen. Dies gelang Wu nicht nur über das gesamte Turnier, sondern vor allem auch im Endspiel in beeindruckender Manier: Wenn der junge Spieler die Nerven am Tisch verlor, fand er sie im Anschluss immer wieder.

Murphy hat es kommen sehen Erst verspielte er eine 3:0-Führung, beendete dann Tag eins mit einer Führung. Er kassierte fünf Frames in Folge, dann gehörten ihm die nächsten vier. In der abschließenden Abendsession schenkten sich die Kontrahenten nichts mehr - mit dem besseren Ende für Wu. "Ich hasse es, recht zu haben", sagte Murphy nach dem Endspiel: "Ich habe schon früh in der Saison gesagt, er wird eines Tages Weltmeister sein. Leider ist es heute schon geglückt. Ich hatte nicht mehr zu geben, ich hätte es nicht härter versuchen können." Wie es ist, eine Weltmeisterschaft mit 22 Jahren zu gewinnen, weiß auch Murphy: Ausgerechnet den Briten löste Wu nun als zweitjüngster Titelträger der Geschichte ab. Bei seinem WM-Triumph 2005 war Murphy 22 Jahre und 265 Tage alt - eine Marke, die Wu um 63 Tage unterbot. Jünger war 1990 nur der Schotte Stephen Hendry mit 21 Jahren und 106 Tagen.

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