Legendäres Snooker-Halbfinale zwischen Wu Yize und Mark Allen muss an zwei Tagen ausgespielt werden.

Das Halbfinale der Snooker-WM zwischen Wu Yize und Mark Allen ist noch nicht zu Ende gespielt, aber bereits eines für die Geschichtsbücher. Im 14. Frame glich der Chinese im längsten Frame der Geschichte des Crucible Theatres zum 7:7 aus - nach einer Stunde und 40 Minuten.

Der bisherige Rekord lag bei einer Stunde und 25 Minuten aus der Partie zwischen Yan Bingtao und Mark Selby 2022.

Doch was war passiert? Eine anscheinend aussichtslose Pattsituation an der unteren rechten Tasche, bei der die schwarze Kugel von einem engen Pulk von roten Kugeln verdeckt wurde, brachte den Frame an den Rand des Abbruchs.

Weder Wu noch Allen wollten einen Fehler machen und spielten die Weiße konservativ ein ums andere Mal in den Pulk und von dort wieder heraus.