Snooker
Snooker-WM: Wu Yize und Mark Allen liefern sich längsten Frame der Crucible-Historie
Aktualisiert:von SID
Legendäres Snooker-Halbfinale zwischen Wu Yize und Mark Allen muss an zwei Tagen ausgespielt werden.
Das Halbfinale der Snooker-WM zwischen Wu Yize und Mark Allen ist noch nicht zu Ende gespielt, aber bereits eines für die Geschichtsbücher. Im 14. Frame glich der Chinese im längsten Frame der Geschichte des Crucible Theatres zum 7:7 aus - nach einer Stunde und 40 Minuten.
Der bisherige Rekord lag bei einer Stunde und 25 Minuten aus der Partie zwischen Yan Bingtao und Mark Selby 2022.
Doch was war passiert? Eine anscheinend aussichtslose Pattsituation an der unteren rechten Tasche, bei der die schwarze Kugel von einem engen Pulk von roten Kugeln verdeckt wurde, brachte den Frame an den Rand des Abbruchs.
Weder Wu noch Allen wollten einen Fehler machen und spielten die Weiße konservativ ein ums andere Mal in den Pulk und von dort wieder heraus.
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Spielende muss verschoben werden
Infolgedessen wurde über 50 Minuten keine Kugel versenkt. Das wiederum schmeckte dem Publikum im Crucible Theatre überhaupt nicht. Nachdem viele Zuschauer den skurrilen Ballwechsel zunächst mit Lachern quittierten, kippte die Stimmung allmählich in Unmut. Ein Zuschauer forderte per Zwischenruf einen Neustart.
Mehrfach mahnte der deutsche Schiedsrichter Marcel Eckardt das Publikum zur Ruhe - und stellte schließlich selbst einen Wiederbeginn in Aussicht. Wu willigte ein, doch der zu dem Zeitpunkt 30 Punkte in Führung liegende und sichtlich entnervte Allen lehnte ab.
Kurz darauf verlor der Engländer dann die Nerven: Versehentlich lochte er die schwarze Kugel und ebnete Wu nach 100 Minuten letztlich nach hartem Kampf den Ausgleich. Das Match wird am Samstag (ab 12.00 Uhr live auf Joyn) fortgesetzt.