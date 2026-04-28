Livestream beendet • Snooker Snooker-WM: 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min

Die Snooker-Weltmeisterschaft gastiert vom 18. April bis zum 4. Mai in Sheffield. Wir haben alle Infos zusammengefasst.

Die Snooker-Saison 2025/26 geht traditionell mit dem Höhepunkt zu Ende. Vom 18. April bis zum 4. Mai wird die 99. Ausgabe der Snooker-Weltmeisterschaft stattfinden. Traditionell duellieren sich die besten Spieler der Welt im Crucible Theatre in Sheffield. Hier kostenlos streamen: Die Snooker-WM vom 18. April bis 4. Mai im Joyn-Livestream Als Titelverteidiger wird der Chinese Zhao Xintong an den Start gehen, der als erster Asiate überhaupt Weltmeister werden konnte. Doch die Wiederholung des Vorjahres-Triumphes dürfte aufgrund starker Gegner eine harte Challenge werden.

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Snooker-WM im Free-TV: Welcher Sender zeigt das Turnier in Sheffield? Eurosport hält die Rechte an der Snooker-WM und wird alle Runden live im Free-TV begleiten. In der Regel gibt es an den WM-Tagen jeweils drei Sessions: Vormittag-Session: ab 11:00 Uhr

Nachmittag-Session: ab 15:30 Uhr

Abend-Session: ab 20:00 Uhr MESZ

Snooker-WM 2026: Wo läuft das Turnier heute im Livestream? Der Eurosport-Stream kann live und kostenlos auf Joyn aufgerufen werden. Zudem zeigt Eurosport das Turnier über seine kostenpflichtige Streaming-Plattform HBO Max. Hier sind die Matches sowohl live als auch on demand zu sehen. Hier kostenlos streamen: Die Snooker-WM vom 18. April bis 4. Mai im Joyn-Livestream

Snooker-WM 2026: So ist der Modus Die Snooker-Weltmeisterschaft wird im K.-o.-System mit 32 Spielern ausgetragen. Hierbei sind die Top 16 der Weltrangliste gesetzt. Sie können sich also zunächst entspannen und empfangen dann einen der 16 Gegner, die sich von insgesamt 128 Teilnehmern an der Qualifikationsrunde durchsetzen konnten. Die Quali-Spiele werden im Best of 19 ausgetragen. Selbiges gilt auch für die erste Runde. Von da an werden die Matches immer länger: Gespielt wird im Best of 25 (Achtelfinale), Best of 25 (Viertelfinale), Best of 33 (Halbfinale) bis hin zum Best of 35 (Finale).

Snooker-WM 2026: Die Termine im Überblick 06. – 15. April: Qualifikationsrunden (English Institute of Sport) 15. April: "Judgment Day" (Finale der Qualifikation) 18. April (11:00 Uhr): Turnierbeginn der Endrunde (Crucible Theatre) 18. – 23. April: 1. Runde (Best of 19) 23. – 27. April: Achtelfinale (Best of 25) 28. – 29. April: Viertelfinale (Best of 25) 30. April – 02. Mai: Halbfinale (Best of 33) 03. – 04. Mai: Finale (Best of 35)

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Snooker-WM 2026: Diese Spieler sind gesetzt Zhao Xintong (Titelverteidiger) Judd Trump Kyren Wilson Neil Robertson John Higgins Mark Williams Mark Selby Shaun Murphy Xiao Guodong Wu Yize Barry Hawkins Ronnie O'Sullivan Chris Wakelin Mark Allen Si Jiahui Ding Junhui

Snooker-WM 2026 heute: Das sind die Favoriten Zhao Xintong: Der amtierende Weltmeister gilt als Top-Favorit. Er hat in der Saison 2025/26 bereits den World Grand Prix gewonnen. Er versucht nun, den "Crucible Curse" zu brechen. Bisher konnte schließlich noch kein Premierensieger seinen Titel im Folgejahr verteidigen. Judd Trump: Als aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste ist er der beste und konstanteste Spieler der Saison. Er konnte unter anderem das German Masters 2026 im Berliner Tempodrom für sich entscheiden und wird neben Xintong als Top-Favorit gehandelt. Ronnie O'Sullivan: Der Engländer ist die Snooker-Ikone schlechthin. Trotz seines Alters gehört "The Rocket" weiterhin zum engsten Favoritenkreis. Er strebt nach wie vor seinen achten Weltmeistertitel an. Mit diesem wäre er der alleinige Rekordhalter. Mark Selby: Der vierfache Weltmeister hat in der Saison 2025/26 schon drei Turniere gewonnen und befindet sich in Topform. Seine taktische Stärke und seine Konstanz dürfte ihm bei der WM in die Karten spielen.

Snooker-WM 2026: Sind deutsche Starter mit dabei? Nein. Der einzige deutsche Spieler, der an einer Teilnahme schnuppern konnte, war Umut Dikme. Er schied jedoch kurz vor dem Erreichen der Hauptrunde aus, nachdem er zuvor gegen Farakh Ajaib (10:7) und Sam Craige (10:9) gewinnen konnte.

Snooker-WM 2026: So hoch ist das Preisgeld Sieger: ca. 575.000 €

Finalist: ca. 230.000 €

Halbfinale: ca. 115.000 €

Viertelfinale: ca. 57.500 €

Achtelfinale: ca. 34.500 €

Letzte 32 (Hauptrunde): ca. 23.000 €

Letzte 48 (Qualifikation): ca. 17.250 €

Letzte 80 (Qualifikation): ca. 11.500 €

Letzte 112 (Qualifikation): ca. 5.750 € Zusatzprämien: Höchstes Break (Hauptrunde): ca. 17.250 €

Maximum Break (147er) in der Hauptrunde: ca. 46.000 € Das Gesamte Preisgeld des Turniers beläuft sich auf 2.754.250 €

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