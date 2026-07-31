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Alexander Zverev hat Abneigung gegen Trash-TV: "Das nervt mich so sehr" - wie er über Freundin Sophia Thomalla denkt
Veröffentlicht:von Dominik Hager
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Tennis-Star Alexander Zverev hat eine tiefe Abneigung gegenüber Reality-TV. Der Arbeit von Freundin Sophia Thomalla zollt er jedoch Respekt.
Während Alexander Zverev als Tennis-Star durch die Welt reist, ist Partnerin Sophia Thomalla eine der bekanntesten deutschen Moderatorinnen - und unter anderem bei Reality-Formaten im Einsatz.
Derartigen Fernsehsendungen kann Zverev allerdings so gar nichts abgewinnen. "Nein, ich kann bei allem Guten (TV-Angeboten) kein Trash-TV schauen. Das geht nicht. Es nervt mich so sehr, wirklich", erklärte der 29-Jährige mit einem Schmunzeln in einem YouTube-Video von Jens Knosalla ("Knossi").
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Zverev über Thomalla: "Sie hast es selber sich da zu sehen"
Zwar merkte "Knossi" an, dass bei diesen Sendungen doch Thomalla mit dabei wäre, jedoch ist die Abneigung von Zverev gegenüber "Trash TV" offenbar kein Konfliktpunkt in der Beziehung.
"Sie hasst es selber, sich da zu sehen. Also ich würde es liebend gerne schauen, das erlaubt sie mir aber nicht", schilderte Zverev halb ernst, halb ironisch.
Das habe er allerdings "schon mal ohne sie gemacht, einfach nur aus Interesse". Er wolle schließlich mal sehen, "wie sie es macht".
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Selbst wenn Zverev die Formate nicht mag, hat er dennoch viel Respekt vor der Arbeit seiner Partnerin. "Ich bin mit der Frau seit fast fünf Jahren zusammen. Sie ist die beste Moderatorin, was das angeht. Im Trash-TV ist sie die beste Moderatorin, finde ich", betonte er. Thomalla ist demnächst bei der Show "Are You The One? Reality Stars in Love" im Einsatz.
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Tennis: Zverev zollt Thomalla Respekt - "die beste Moderatorin"
An seiner Haltung zu den Inhalten der Sendungen dürfte sich aber so schnell nichts ändern. Versuche, gemeinsam mit seiner Partnerin Formate wie "Das Sommerhaus der Stars" zu verfolgen, musste der Tennis-Star schnell beenden.
"Ich kann es wirklich nicht, es tut mir leid. Wenn ich das eine halbe Stunde schaue, kann ich drei Stunden nicht schlafen, weil mich das alles zu sehr aufregt. Das nervt mich so sehr", verdeutlichte er. Dies wäre der für Tennis-Profis so wichtige Regeneration nicht dienlich.
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Thomalla hatte einst in einem Interview verlauten lassen, dass sie die Show "Das Sommerhaus der Stars" gemeinsam mit Zverev "absolut rocken und gewinnen" würde.
Selbstredend wird es zu einer Teilnahme des Paares in einer solchen Sendung aber nicht kommen, zumal beide ja auch anderweitig ihr Geld verdienen können.
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