Alexander Zverev bestätigt seine zweite Teilnahme am Six Kings Slam in Saudi-Arabien. Das umstrittene Show-Turnier wird nicht von der ATP organisiert und bringt dementsprechend keine Weltranglistenpunkte ein.

Alexander Zverev wird wie bereits im vergangenen Jahr am Six Kings Slam in Riad teilnehmen. Das Show-Turnier findet Ende Oktober in der Hauptstadt Saudi-Arabiens statt.

Das verkündete Zverev selbst auf "Instagram": "Ich freue mich riesig, wieder in Riad beim Six Kings Slam dabei zu sein!", schrieb der 29-Jährige. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die Nummer eins und zwei der Weltrangliste, werden ebenfalls an dem Turnier teilnehmen.

Letztes Jahr schied Zverev bereits in der ersten Runde gegen seinen Angstgegner Taylor Fritz aus, den er nach sieben Niederlagen in Serie im Halbfinale von Wimbledon erstmals seit zwei Jahren wieder bezwingen konnte.

Da das Turnier nicht von der ATP organisiert ist, hat die Leistung der Tennisspieler für die Weltrangliste keinen Wert und die Spielergebnisse zählen auch nicht für die offiziellen Head-to-Head-Begegnungen.

Dass die Spieler trotzdem wieder an dem Turnier teilnehmen, liegt wohl eher an der finanziellen Vergütung. In der Vergangenheit gab es für jeden Teilnehmer allein 1,5 Millionen US-Dollar als Antrittsbonus. Auf den Gewinner warten weitere 4,5 Millionen US-Dollar.