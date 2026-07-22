Nach seiner Finalniederlage in Wimbledon vergeudet Alexander Zverev keine Zeit. Nach einem kurzen Urlaub befindet sich der Tennis-Star schon wieder im Training.

Die letzten Wochen waren für Alexander Zverev die sportlich wohl erfolgreichsten seiner Karriere.

Erst gewann der gebürtige Hamburger bei den French Open seinen langersehnten ersten Grand-Slam-Titel, wenige Wochen verpasste er den Erfolg in Wimbledon nur knapp.

Lange ausruhen will sich der Deutsche aber anscheinend nicht. Nach einer kurzen Auszeit befindet sich der 29-Jährige bereits wieder im Training - und das an einem besonderen Ort.

Wie schon im vergangenen Jahr hält sich Zverev in der Rafa Nadal Academy fit. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt den French-Open-Champion mit seinem Vater auf der Anlage in Manacor auf Mallorca.

Anscheinend nicht mit dabei sind jedoch Rafa Nadal und dessen Onkel Toni. Mit beiden hatte Zverev 2025 zusammengearbeitet.