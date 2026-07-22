Tennis
Alexander Zverev kehrt nach Wimbledon an besonderen Ort zurück
Veröffentlicht:von ran.de
ran Mehr Sport
Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub
Videoclip • 01:08 Min
Nach seiner Finalniederlage in Wimbledon vergeudet Alexander Zverev keine Zeit. Nach einem kurzen Urlaub befindet sich der Tennis-Star schon wieder im Training.
Die letzten Wochen waren für Alexander Zverev die sportlich wohl erfolgreichsten seiner Karriere.
Erst gewann der gebürtige Hamburger bei den French Open seinen langersehnten ersten Grand-Slam-Titel, wenige Wochen verpasste er den Erfolg in Wimbledon nur knapp.
Lange ausruhen will sich der Deutsche aber anscheinend nicht. Nach einer kurzen Auszeit befindet sich der 29-Jährige bereits wieder im Training - und das an einem besonderen Ort.
Wie schon im vergangenen Jahr hält sich Zverev in der Rafa Nadal Academy fit. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt den French-Open-Champion mit seinem Vater auf der Anlage in Manacor auf Mallorca.
Anscheinend nicht mit dabei sind jedoch Rafa Nadal und dessen Onkel Toni. Mit beiden hatte Zverev 2025 zusammengearbeitet.
Die nächsten Sport-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 22:10 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:10 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
Zverev hat nächsten Grand-Slam-Titel im Blick
Die Zusammenarbeit war durchaus erfolgreich, wie er später in einem Interview mit "RTL" erklärte: "Letzten Sommer bin ich nach Mallorca gereist, um mit Toni und Rafa Nadal zu sprechen, und sie haben mir enorm geholfen. Rafa erzählte mir, dass auch er eine ähnliche Phase durchgemacht habe, als er zunächst viele Spiele gegen Djokovic verlor, bevor er eine Lösung fand."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Zverev und Nadal verstehen sich abseits des Tennisplatzes schon länger gut. Erst vor wenigen Tagen verbrachten beide einen entspannten Sommertag auf einem Boot. In der Vergangenheit äußerten sich beide sehr positiv über den jeweils anderen.
Vor den US Open (31. August bis 13. September), dem letzten Grand Slam in diesem Jahr, stehen für Zverev wohl noch zwei Turniere auf dem Programm. In Toronto und in Cincinnati stehen zwei Masters-1000-Turniere an. Beide konnte Zverev in seiner Laufbahn bereits gewinnen.
Auch interessant: Alexander Zverev: French-Open-Sieger trotz Diabetes - wie beeinflusst die Erkrankung die deutsche Nummer eins?
Mehr Tennis-News
ATP
Alexander Zverev: Preisgeld im Tennis-Jahr 2026 - Rekord-Gage trotz Wimbledon-Niederlage
ATP
Tennis - Alexander Zverev: Welche Turniere spielt die deutsche Nummer eins noch 2026?
ATP
ATP-Tour: Struff nimmt Schwung mit nach Kitzbühel
Wimbledon
Tennis-Star mit Diabetes: Was die Erkrankung für Zverev bedeutet
Tennis
Tennis: Verband führt Geschlechtertests ein
Tennis
Alcaraz fällt hinter Zverev zurück: Comeback in Cincinnati geplant