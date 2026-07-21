ATP-Tour: Struff nimmt Schwung mit nach Kitzbühel

Jan-Lennard Struff wurde durch seine Karrierebestleistung in Wimbledon anscheinend beflügelt.

Der 27-Jährige aus Kempen gewann souverän mit 6:3, 6:2 gegen den an Position sieben gesetzten Belgier Raphael Collignon. Im Achtelfinale kommt es nun zu einem schnellen Wiedersehen mit Alex Molcan. Der Slowake hatte Altmaier in Wimbledon zum Auftakt besiegt.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff zeigt sich nach seinem Viertelfinaleinzug in Wimbledon weiter in guter Form. Der 36 Jahre alte Warsteiner zog beim ATP-Turnier in Kitzbühel ins Achtelfinale ein. Struff setzte sich mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko durch. Auch Daniel Altmaier erreichte die nächste Runde.

ATP-Turnier in Kitzbühel: Struff kämpft gegen die Höhe

"Es war ein schwieriges Match hier auf Sand vom Gras kommend und in der Höhe", sagte Struff: "Er hat es mir sehr schwer gemacht."

Seinen zweiten Auftritt wird Struff gegen den Argentinier Mariano Navone haben und den Einzug ins Viertelfinale anpeilen. Vor dem Warsteiner hatte bereits der Karlsruher Yannick Hanfmann seine Auftakthürde genommen, auch der Kempener Daniel Altmaier ist bei dem Turnier in Österreich am Start und noch am Dienstag gegen den Belgier Raphael Collignon gefordert.

Struff hatte in Wimbledon in seiner langen Karriere erstmals die Runde der letzten acht bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht und will nun den Schwung weiter mitnehmen.

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