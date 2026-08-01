Alexander Zverev: Sophia Thomalla gewährt private Einblicke in Pärchenauszeit auf Mallorca

ran Mehr Sport Alexander Zverev kassiert Millionen - so teuer ist sein Profi-Alltag Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Der deutsche Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev genießt derzeit seinen Urlaub auf Mallorca mit Freundin Sophia Thomalla.

Tennisprofi Alexander Zverev und seine Freundin Sophia Thomalla genießen momentan ihre Auszeit gemeinsam im Urlaub auf Mallorca. Die Moderatorin teilte in den sozialen Medien eine Story mit Urlaubsbildern von ihr und Zverev auf der Baleareninsel. Alexander Zverev: French-Open-Sieger trotz Diabetes - so beeinflusst die Erkrankung den Tennis-Star

Alexander Zverev über TV-Job von Sophia Thomalla Zu sehen ist unter anderem ein Bild des Paares an Bord eines Bootes bei einem romantischen Sonnenuntergang. Bei einer weiteren Aufnahme gewähren Thomalla und Zverev einen Ausblick mit Pool.

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Alexander Zverev zuletzt am Höhepunkt seiner Karriere Hinter Zverev liegt bislang ein sehr erfolgreiches Jahr 2026. Bei den French Open in Paris gewann der 29-jährige Hamburger den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Anschließend stand er auch beim Major-Turnier in Wimbledon im Finale, musste sich dort aber dem Italiener Jannik Sinner geschlagen geben. Den Triumph in Paris sah Thomalla nicht live am Court, sie reiste Zverev erst hinterher und überraschte ihn mit einem Dackelwelpen namens Buba. Er ist der zweite Hund des Paares.

Zverev und Thomalla: "Überleben auch zwei Wochen ohne einander" Dass das Paar wegen der beruflichen Verpflichtungen öfter mal längere Zeit nicht sehen kann, sei laut Zverev kein großes Problem. "Wir überleben auch zwei Wochen ohne einander. Wir haben eine relativ stabile Beziehung", sagte der Tennis-Star dem "Spiegel". Zverev und Thomalla haben ihre Beziehung im Herbst 2021 öffentlich gemacht. Den ersten öffentlichen Auftritt gab es dann im Dezember 2021 bei einer Spendengala.

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