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Alexander Zverev mit emotionalem Geständnis - "Habe nur wenige echte Freunde"

Veröffentlicht:

von ran.de

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Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub

Videoclip • 01:08 Min

Alexander Zverev hat im Interview mit dem YouTuber "Knossi" ein emotionales Geständnis abgebeben. Der Tennis-Star verriet, dass er nur wenige echte Freunde habe.

Alexander Zverev hat tiefe Einblicke in sein Privatleben gewährt und sich zu seinem engen Umfeld geäußert.

Der Tennis-Star sagte in einem Interview mit dem YouTuber "Knossi": "Ich habe viele, viele bekannte Leute, die ich kenne, und ich habe aber sehr, sehr wenige Freunde. Die echten Freunde, die ich habe, kann ich an einer Hand abzählen."

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Zverev nennt Marcelo Melo seinen "allerbesten Freund"

Dabei erklärte er: "Die Freunde sind halt seit über zehn Jahren da und ich weiß, dass ich sie anrufen kann. Und wenn ich sage, ich habe keinen einzigen Cent mehr auf dem Konto, dann helfen die mir und das weiß ich auch, weil sie schon Freunde waren, da hatte ich noch keinen Cent auf dem Konto.“

Sein "allerbester" Freund ist dabei der brasilianische Tennisspieler Marcelo Melo: "Wir machen dasselbe auf der Tour, quasi verschiedene Sportarten, weil ich mache Einzel und er macht Doppel. Aber bei dem weiß ich auch: Wenn er aufhört und ich ihn anrufe und er in Brasilien ist, wird er immer rangehen."

Zverev wird vom 2. bis 13. August bei den Canadian Open antreten.

Wie "Tennisworld" berichtet hatte, haben mit Jannik Sinner und Novak Djokovic zwei Topstars für das Turnier abgesagt. Damit geht Zverev als Topfavorit nach Montreal.

Auch interessant: Alexander Zverev: Preisgeld im Tennis-Jahr 2026 - deutscher Star mit Rekord-Gage trotz Wimbledon-Niederlage

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