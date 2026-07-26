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Alexander Zverev nach Absagen von Jannik Sinner und Novak Djokovic Titelfavorit bei Canadian Open
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
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Videoclip • 01:08 Min
Alexander Zverev überzeugt mit Leistung und Konstanz. Nun reist der deutsche Tennisstar als Titelfavorit zu den Canadian Open.
Dieses Jahr hat Zverev bereits zwölf Wettbewerbe bestritten. Der 29-Jährige stand bei den Grand Slams, Masters-Turnieren, dem United Cup sowie bei den ATP-500-Events in Acapulco und Halle auf dem Platz.
Trotz der hohen Belastung ließ er sich nach seinem ersten Grand-Slam-Titel in Roland Garros nicht die direkte Vorbereitung auf das Turnier in Halle nehmen. Anschließend kam er in Wimbledon bis ins Finale.
Anders als die anderen Tennis-Stars nimmt sich Zverev keine langen Pausen. Der Hamburger spielt Turnier nach Turnier und klettert durch seine Leistung und seine Konstanz immer weiter nach oben.
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Belastung als Wettkampf-Vorteil?
Wie "Tennisworld" berichtet, haben Jannik Sinner und Novak Djokovic für die Canadian Open vom 2. bis 13 August abgesagt. Damit verändert sich zum einen die Setzliste des Turniers, zum anderen wird deutlich, welcher Vorteil mit Zverevs konstanter Tour-Präsenz einhergeht.
Nach der Absage Sinners rückt Zverev an die Spitze der Setzliste und gilt in Montreal als Titelfavorit. Hinzu kommt, dass er durch die regelmäßigen Turniere im "Flow" bleibt und sich damit gleichzeitig zusätzliche Chancen auf Punkte verschafft.
Zverev klettert im Ranking
Sinner spielte dieses Jahr drei Turniere weniger als Zverev und kommt insgesamt auf 47 Partien. Der Deutsche steht aktuell bei 55.
Dennoch kommt die Absage Sinners nicht aus dem Nichts. Bei seinem Wimbledon-Triumph war der Italiener schon angeschlagen. Genau dies ist Zverev allerdings so hoch anzurechnen.
Seine Konstanz hat ihm ermöglicht, nah an den Topstars Sinner und Carlos Alcaraz dranzubleiben. Insbesondere die Abwesenheit des am Handgelenk verletzten Spaniers nutzte er mit seinem Erfolg in Paris und dem Erreichen des Wimbledon-Finals eiskalt aus. Damit zog der 29-Jährige im Ranking an Alcaraz vorbei und ist aktuell Weltranglistenzweiter.
Genau deswegen sind die Canadian Open aber auch so wichtig für Zverev. Ein Turniersieg in Montreal - es wäre der zweite nach 2017 - würde ihm weitere Punkte einbringen. Damit würde er den Abstand zu Sinner verkürzen und den Vorsprung auf Alcaraz ausbauen. Eine Rückkehr des Spaniers ist aktuell für Mitte August bei den Cincinnati Open geplant.
Titelverteidiger in Kanada ist der US-Amerikaner Ben Shelton, der 2025 bei der Austragung in Toronto triumphierte. Zverev scheiterte damals im Halbfinale an Karen Khachanov aus Russland. Der Turniersieger erhält 1000 Punkte. Zverevs Rückstand auf Sinner beträgt knapp 5000 Punkte.
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