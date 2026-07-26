Alexander Zverev nach Absagen von Jannik Sinner und Novak Djokovic Titelfavorit bei Canadian Open

ran Mehr Sport Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev überzeugt mit Leistung und Konstanz. Nun reist der deutsche Tennisstar als Titelfavorit zu den Canadian Open.

Dieses Jahr hat Zverev bereits zwölf Wettbewerbe bestritten. Der 29-Jährige stand bei den Grand Slams, Masters-Turnieren, dem United Cup sowie bei den ATP-500-Events in Acapulco und Halle auf dem Platz. Trotz der hohen Belastung ließ er sich nach seinem ersten Grand-Slam-Titel in Roland Garros nicht die direkte Vorbereitung auf das Turnier in Halle nehmen. Anschließend kam er in Wimbledon bis ins Finale. Anders als die anderen Tennis-Stars nimmt sich Zverev keine langen Pausen. Der Hamburger spielt Turnier nach Turnier und klettert durch seine Leistung und seine Konstanz immer weiter nach oben. Tennis - Alexander Zverev: Diese Turniere stehen für die deutsche Nummer eins im Jahr 2026 noch an

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Belastung als Wettkampf-Vorteil? Wie "Tennisworld" berichtet, haben Jannik Sinner und Novak Djokovic für die Canadian Open vom 2. bis 13 August abgesagt. Damit verändert sich zum einen die Setzliste des Turniers, zum anderen wird deutlich, welcher Vorteil mit Zverevs konstanter Tour-Präsenz einhergeht. Nach der Absage Sinners rückt Zverev an die Spitze der Setzliste und gilt in Montreal als Titelfavorit. Hinzu kommt, dass er durch die regelmäßigen Turniere im "Flow" bleibt und sich damit gleichzeitig zusätzliche Chancen auf Punkte verschafft. Wimbledon: Jannik Sinner bejubelt Triumph und schwärmt von Alexander Zverev