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Tennis: Canadian Open in Montreal im TV, Stream und Ticker - Alexander Zverev hat zwei wichtige Missionen
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:08 Min
Vom 2. bis 13. August finden in Montreal die Canadian Open statt. ran hat alle Infos zum ATP-Turnier zusammengefasst.
Alexander Zverev befindet sich derzeit in Topform und könnte bei den "National Bank Open" in Montreal womöglich seinen nächsten Erfolg feiern.
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Der Deutsche geht nach den Absagen von Novak Djokovic und Jannik Sinner als absoluter Top-Favorit in das Masters 1000-Event in Kanada. Für Zverev geht es zudem darum, den zweiten Platz in der Weltrangliste von Carlos Alcaraz zurückzuerobern.
ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.
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Canadian Open: Wann und wo findet das Turnier statt?
Die Canadian Open finden vom 2. bis 13. August 2026 statt. Austragungsort ist das IGA Stadium in Montreal (Kanada).
Auf wen trifft Alexander Zverev in der 1. Runde?
Die gesetzten Spieler um Alexander Zverev und Co. steigen erst in der 2. Runde des Turniers ein und haben in der 1. Runde ein Freilos. Deswegen ist noch völlig unklar, auf wen Zverev trifft.
Canadian Open 2026: Wer überträgt das Turnier im Free-TV, Pay-TV und Livestream?
Das Turnier wird nicht im Free-TV übertragen.
Wer die Canadian Open 2026 verfolgen will, braucht ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Wer nicht vor dem heimischen Fernseher sitzen möchte, kann das Turnier im Livestream auch auf WOWTV verfolgen. Auch hier ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Canadian Open 2026: Kann man die Spiele im Liveticker verfolgen?
Noch ist nicht bekannt, ob man die Spiele im Liveticker auf ran.de verfolgen kann.
Wer sind die Favoriten beim Turnier in Montreal?
Der große Favorit heißt Alexander Zverev. Der Deutsche geht auf Rang eins der Setzliste in das Turnier.
Ebenfalls zu nennen sind die klassischen Herausforderer wie Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Flavio Cobolli oder Taylor Fritz.
Preisgeld in Montreal: Wie viel Geld gewinnt der Sieger der "National Bank Open"?
Im vergangenen Jahr war das Turnier mit rund 9,2 Millionen US-Dollar dotiert. Für 2026 wird ein ähnliches Preisgeld erwartet. Der Gewinner dürfte dann wohl um die 1,1 Millionen US-Dollar erhalten.
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