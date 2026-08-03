Tennis in Montreal: Deutsche Männer starten mit Verspätung - Zverev wartet auf Gegner

Die deutschen Tennis-Profis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann starten mit Verspätung in das Masters-Turnier im kanadischen Montreal.

Ihre Erstrunden-Matches wurden wegen anhaltenden Regens am Sonntag auf Montag verlegt. Altmaier trifft auf den australischen Qualifikanten Aleksandar Vukic, Hanfmann auf den französischen Qualifikanten Benjamin Bonzi.

Ebenfalls im Verlauf des Montags soll Jan-Lennard Struff in das 1000-Turnier einsteigen. Er trifft auf Alex Michelsen aus den USA. Der top-gesetzte Alexander Zverev hat in der ersten Runde ein Freilos. Sein erstes Match bestreitet der Weltranglistendritte gegen Lorenzo Sonego (Italien) oder Tallon Griekspoor (Niederlande).