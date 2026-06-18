Vom 15. bis 21. Juni finden in der Heristo-Arena in Halle die Terra Wortmann Open statt. ran hat alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengetragen.

Vom 15. bis 21. Juni findet das wichtigste Rasenturnier in Deutschland statt.

Mit dabei ist auch Alexander Zverev. Nach seinem French-Open Sieg will der Deutsche im eigenen Land nachlegen und das Turnier zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnen.

ran hat für euch alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengefasst.

Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle: Sieg, Stress und besonderer Glücksbringer