ran Mehr Sport French Open: Fans feiern Alexander Zverev - "Bestes Spiel seines Lebens!" Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev. Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Jakub Mensik wartet der Italiener Flavio Cobolli im Finale. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Update: Zverev gewinnt Grand Slam - "Bisschen betrunken" Nach seinem emotionalen Triumph in Paris stürzte sich Alexander Zverev direkt in einen Partymarathon. "Um ehrlich zu sein, bin ich schon ein bisschen betrunken, deshalb wiederhole ich mich vielleicht etwas öfter als sonst", scherzte der frischgebackene Grand-Slam-Sieger: "Ich bin einfach nur froh, neben dieser Trophäe zu sitzen." Vor dem Genuss des einen oder anderen Getränks hatte sich Zverev in einem dramatischen Finale der French Open 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 gegen den Italiener Flavio Cobolli durchgesetzt und endlich seinen ersten Titel bei einem der vier großen Tennisturniere gewonnen. Der Hamburger sorgte damit nicht nur für den ersten deutschen Grand-Slam-Erfolg im Männer-Einzel seit Boris Becker 1996 bei den Australian Open, sondern auch für den ersten Titelgewinn eines deutschen Spielers am Bois de Boulogne seit Henner Henkel 1937. French Open: Alexander Zverev hat den schweren Kampf gegen sich selbst gewonnen - Kommentar

French Open: "Alexander Zverev hat seine Dämonen besiegt" - die Pressestimmen "Egal, was jetzt passiert, ich werde immer ein Grand-Slam-Sieger sein, und das kann mir niemand nehmen", sagte Zverev: "Dieser Titel stärkt mein Selbstvertrauen auf jeden Fall sehr." Sein erster Major-Erfolg gebe ihm "eine gewisse Freiheit. Es gibt mir das Gefühl, dass ich vielleicht etwas gelassener sein werde, wenn ich ein Finale spiele – das heißt, selbst wenn ich verliere, bin ich immer noch Grand-Slam-Gewinner." Der Titel sei für ihn sehr wichtig, "denn hätte ich dieses Spiel verloren, wäre mein Selbstvertrauen stark gesunken", sagte Zverev, der gegen Cobolli das vierte Grand-Slam-Finale seiner Karriere bestritten hatte und dabei bis an seine körperlichen Grenzen gegangen war. Doch nach dem Sieg habe er "das Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann".

Update 19:01 Uhr: Zverev angeschlagen im Finale? Tie-Break verloren Im vierten Satz offenbart der Deutsche zwischen den Punkten körperliche Probleme. Der Oberschenkel macht Zverev wohl zu schaffen. Doch in den Ballwechsel bleibt er dran. Die Vorhand inside-in setzt. Breakball gelingt! Danach bekommt Zverev von Marcelo Melo etwas gereicht. Vermutlich werden Mineralien benötigt für die strapazierte Muskulatur. Der anschließende Tie-Break wird aber verloren. Cobolli erzwingt Satz 5! Zverev vs. Cobolli hier im Liveticker & kostenlosen Stream

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Update 17:50 Uhr: Zverev fehlt noch ein Satz Nach der starken Phase von Flavio Cobolli, die diesem den Satzausgleich bescherte, entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe. Der Satz gestaltete sich lange offen. Zwei Breakbälle ließ Alexander Zverev zunächst liegen, mehr passierte nicht. Doch als es in die entscheidende Phase ging, war der an zwei gesetzte Deutsche plötzlich da. Und sein Gegenüber lieferte die Fehler. Somit liegt Zverev in den Sätzen 2:1 vorn.

Update 17:05 Uhr: Cobolli holt Satz 2 Lange Zeit war Alexander Zverev der bessere Spieler, wirkte insbesondere bei eigenem Aufschlag souverän. Doch plötzlich geriet der Hamburger bei eigenem Service ins Schlingern, verlor dieses nach hartem Kampf. Diese Phase ließ das Match kippen. Plötzlich hatte Flavio Cobolli das Momentum auf seiner Seite. Bälle, die zuvor überhaupt nicht kamen, waren plötzlich alle drin. Inzwischen haben wir ein offenes Match.

Update 16:25 Uhr: Zverev holt Satz 2 Lediglich 35 Minuten hat dieser erste Durchgang gedauert. Alexander Zverev wirkte von Beginn an äußerlich ruhig, war ganz bei sich und konzentrierte sich auf jeden Punkt. Darüber hinaus bekam der 29-Jährige die Fehler reduziert, produzierte dreimal so viele Winner. Flavio Cobolli war die Nervosität anzumerken. Der an zehn gesetzte Italiener fand nie zu seinem Spiel, ihm unterliefen fast doppelt so viele unerzwungene Fehler. So stand der 24-Jährige bislang auf verlorenem Posten.

Zverev vs Cobolli live und kostenlos sehen Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder! Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026. French Open 2026 - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale und zum Titel aussehen Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier. Und auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen. Jetzt ist Zverev nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er dafür den Italiener Flavio Cobolli schlagen. ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.

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French Open jetzt live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli in der Übersicht Spiel: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli

Wettbewerb: French Open, Finale

Ort: Court Philippe Chatrier (Paris)

Datum: 07. Juni 2026

Uhrzeit: ab ca. 15:00 Uhr

French Open jetzt live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Flavio Cobolli? Das Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli ist am 7. Juni für ca. 15:00 Uhr angesetzt.

Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Finale der French Open im Free-TV Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Cobolli ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen.

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Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026? Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen. Ein kostenpflichtiger Livestream wird zudem von DAZN angeboten.

French Open 2026 heute live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik im Free-TV, Livestream und Liveticker Spiel: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik

Wettbewerb: French Open; Halbfinale

Datum und Uhrzeit: 05. Juni 2026; ab ca. 14:30 Uhr

Free-TV: Eurosport

Livestream: Joyn

Liveticker: ran.de