In Halle/Westfalen kommt es im Achtelfinale zu einem deutschen Duell. French-Open-Sieger Alexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann. So verfolgt Ihr das Match im Free-TV und Joyn-Livestream.

Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter.

Beim ATP-Turnier steht der frischgebackene Grand-Slam-Champion nach einem hart erkämpften 6:3, 4:6, 6:2-Sieg gegen den Tschechen Vit Kopriva im Achtelfinale.

Dort kommt es zu einem deutschen Duell mit Yannick Hanfmann. Der Karlsruher setzte sich überraschend mit 6:2 und 6:2 gegen Joao Fonseca durch.

Gegen Zverev befindet sich Hanfmann nun wieder in der Außenseiterrolle, Deutschlands Nummer eins will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste große Turnier nutzen: Wimbledon.

So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Hanfmann live im Free-TV und Joyn-Livestream.