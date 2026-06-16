Tennis: French-Open-Sieger Alexander Zverev erwischt erfolgreichen Start in Halle - und hat viel vor

:newstime Zverev verrät Geheimnis über seine Tochter Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hat den Wechsel von Sand auf Rasen erfolgreich gemeistert. Der French-Open-Sieger erwischt beim Turnier in Halle einen erfolgreichen Start.

Erst sorgte ein bellender Hund für Unruhe, dann brachten Alexander Zverev technische Probleme aus dem Rhythmus - doch Deutschlands gefeierter Tennisstar blieb cool. Der French-Open-Sieger hat sein erstes Match nach dem ersehnten Grand-Slam-Sieg gewonnen. Acht Tage nach dem Triumph von Paris siegte der Hamburger beim Auftakt des ATP-Turniers in Halle/Westfalen im Doppel mit Partner Marcelo Melo gegen den Belgier Zizou Bergs und Alexander Bublik aus Kasachstan mit 6:4, 6:7 (7:4), 10:5. Am Dienstag beginnt für Zverev der Einzel-Wettbewerb mit dem Duell gegen den Tschechen Vit Kopriva. Terra Wortmann Open 2026: Das Turnier von Halle live und kostenlos vom 13. bis zum 21. Juni auf Joyn streamen Dann wieder auf der großen Bühne. Seinen Doppel-Start absolvierte Zverev nur auf Court 1 - und nicht auf dem deutlich größeren Center Court. Nach dem Erfolg erfüllte der Tokio-Olympiasieger, der seinem dunkelblauen Glücks-Shirt aus Paris vertraute, noch unzählige Autogramm-Wünsche.

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Tennis: Zverev und Melo siegen im Match-Tiebreak Nach einem holprigen Beginn, als es aufgrund technischer Schwierigkeiten zu einer Unterbrechung kam, gelang Zverev mit dem 42 Jahre alten Melo ein Start nach Maß. Nach einem schnellen Break holte das Duo den ersten Satz. Nachdem Bergs und Bublik sich Durchgang zwei sicherten, fiel die Entscheidung im Match-Tiebreak, in dem Zverev und sein brasilianischer Partner die Nerven behielten. Damit feierte der Hamburger an der Seite seines guten Freundes einen gelungenen Auftakt in das Rasenturnier. Der 13 Jahre ältere Melo ist außerdem Teil von Zverevs Trainer- und Betreuerteam. Auch 2025 schlug das Duo in Halle auf, schied aber bereits in der ersten Runde aus. Terra Wortmann Open 2026 live: Tennis-Übertragung aus Halle im Free-TV und Joyn-Livestream - Alexander Zverev mit dabei