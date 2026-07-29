Tennis: Alexander Zverev macht neue Partnerin offiziell

Tennisstar Alexander Zverev geht beim reformierten Mixed-Wettbewerb der US Open in diesem Jahr an der Seite von Taylor Townsend an den Start.

Das gaben die Veranstalter am Montag bekannt. Die Amerikanerin ist aktuell die Nummer zwei der Doppel-Weltrangliste. Bei der Premiere des Formats vor einem Jahr war Zverev an der Seite von Belinda Bencic (Schweiz) schon in der ersten Runde gescheitert.

Bislang stehen 16 Paare für das am 25. August beginnende Turnier fest, die Einzel-Konkurrenz startet fünf Tage später. Spannung verspricht auch die Kombination aus der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.

Vor einem Jahr hatte das Format für Wirbel gesorgt, weil viel Doppelexpertinnen plötzlich außen vor waren. Stattdessen traten die Topstars in einem neuen Modus mit Show-Charakter über nur zwei Tage an. Anders als bei den Spezialisten kam das umstrukturierte Event bei den Fans super an, die Stimmung war in vollen Arenen bestens. Mit Sara Errani und Andrea Vavassori gewannen schließlich trotzdem zwei Doppelkönner den Titel.