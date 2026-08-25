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Tennis bei den US Open: Alexander Zverev und Co. winkt ein Rekord-Preisgeld - so viel bekommt der Sieger
Aktualisiert:von ran.de
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US-Open: Alexander Zverev kassiert Spitze von Kontrahenten
Videoclip • 01:05 Min
Vom 30. August bis zum 13. September 2026 finden in New York die US Open statt. Der Gewinner darf sich dabei über ein Rekord-Preisgeld freuen.
Der letzte Grand Slam des Jahres sorgt in der Tenniswelt schon vor Beginn des Turniers für einen neuen Rekord! Insgesamt wird in New York ein Preisgeld in Höhe von rund 108 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.
US Open live: TV-Übertragungen, Streams und Ticker - alle Infos zum letzten Tennis-Grand-Slam des Jahres
Im Vergleich zum Vorjahr sind das 20 Prozent mehr. Erhielten Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka 2025 noch fünf Millionen US-Dollar für den Sieg im Einzelwettbewerb, dürfen sich die Sieger 2026 über 5,5 Millionen US-Dollar freuen.
Bei keinem anderen offiziellen Turnier im Kalenderjahr geht es um mehr Geld. Lediglich Showturniere können für die Stars noch lukrativer sein. Jannik Sinner gewann beim Six Kings Slam 2024 in Saudi-Arabien beispielsweise insgesamt sechs Millionen US-Dollar.
ran hat alle Informationen zum Preisgeld bei den US Open zusammengefasst.
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US Open - Die Preisgelder in der Übersicht (Herren & Damen Einzel):
Turniersieger: 5,5 Millionen US-Dollar
Finalist: 2,8 Millionen US-Dollar
Halbfinale: 1,45 Millionen US-Dollar
Viertelfinale: 780.000 US-Dollar
Achtelfinale: 480.000 US-Dollar
3. Runde: 290.000 US-Dollar
2. Runde: 190.000 US-Dollar
1. Runde: 140.000 US-Dollar
US Open - Die Preisgelder in der Übersicht (Herren & Damen Doppel):
Turniersieger: eine Million US-Dollar
Finalisten: 500.000 US-Dollar
Halbfinale: 250.000 US-Dollar
Viertelfinale: 125.000 US-Dollar
Achtelfinale: 80.000 US-Dollar
2. Runde: 50.000 US-Dollar
1. Runde: 35.000 US-Dollar
US Open 2026 live: Wann finden die einzelnen Runden statt?
1. Runde 30. August - 1. September 2026
2. Runde 2. - 3. September 2026
3. Runde 4. - 5. September 2026
Achtelfinale 6. - 7. September 2026
Viertelfinale 8. - 9. September 2026
Halbfinale 10. September (Damen) / 11. September (Herren)
Finale 12. September (Damen) / 13. September (Herren)
Auch interessant: Alexander Zverev: Konkurrent vor Comeback! Carlos Alcaraz verkündet Start bei den US Open und Jannik Sinner muss auf US-Open-Start verzichten
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