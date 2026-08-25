Vom 30. August bis zum 13. September 2026 finden in New York die US Open statt. Der Gewinner darf sich dabei über ein Rekord-Preisgeld freuen.

Der letzte Grand Slam des Jahres sorgt in der Tenniswelt schon vor Beginn des Turniers für einen neuen Rekord! Insgesamt wird in New York ein Preisgeld in Höhe von rund 108 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

Im Vergleich zum Vorjahr sind das 20 Prozent mehr. Erhielten Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka 2025 noch fünf Millionen US-Dollar für den Sieg im Einzelwettbewerb, dürfen sich die Sieger 2026 über 5,5 Millionen US-Dollar freuen.

Bei keinem anderen offiziellen Turnier im Kalenderjahr geht es um mehr Geld. Lediglich Showturniere können für die Stars noch lukrativer sein. Jannik Sinner gewann beim Six Kings Slam 2024 in Saudi-Arabien beispielsweise insgesamt sechs Millionen US-Dollar.

ran hat alle Informationen zum Preisgeld bei den US Open zusammengefasst.