Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

US Open

US Open live: TV-Übertragungen, Streams und Liveticker - alle Infos zum letzten Grand-Slam des Jahres

Aktualisiert:

von ran.de

ran Mehr Sport

Tennis: Völlig neuer Look! Carlos Alcaraz kaum wiederzuerkennen

Videoclip • 01:41 Min

In New York steht das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vor der Tür: die US Open. ran fasst zusammen, wo das prestigeträchtige Turnier live übertragen wird und wann die einzelnen Runden stattfinden.

Vom 30. August bis zum 13. September spielen die Tennis-Stars in Nordamerika um den vierten und letzten Grand-Slam-Titel des Jahres: die US Open.

Im USTA Billie Jean King National Tennis Center im New Yorker Stadtteil Queens werden sich die Tennis-Asse für zwei Wochen heiße Duelle liefern. Titelverteidiger ist Carlos Alcaraz, der nach seiner Verletzungspause sein Grand-Slam-Comeback gibt.

Der Spanier ist wohl der schärfste Rivale für Alexander Zverev, nachdem Jannik Sinner seine Teilnahme abgesagt hat.

Wann steigen die einzelnen Spiele? Wer überträgt live? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle wichtigen Infos zu den US Open 2026.

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 18:00 Uhr • American Football

    NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 18:00 Uhr • American Football

    NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 18:45 Uhr • Rugby

    Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 18:45 Uhr • Rugby

    Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

US Open 2026: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die US Open finden vom 30. August bis zum 13. September 2026 im USTA Billie Jean King National Tennis Center im New Yorker Stadtteil Queens statt.

US Open live: Läuft das Tennis-Turnier im Free-TV?

Im Free-TV werden die US Open nicht übertragen.

US Open 2026 live: Wer überträgt das Turnier im Pay-TV?

Zahlreiche Matches der US-Open werden live auf Sky übertragen. Dafür muss zuvor ein Pay-TV-Vertrag abgeschlossen werden.

US Open 2026 live: Wer zeigt das Turnier im Livestream?

Die Übertragungsrechte für die US Open 2026 liegen bei Sporteurope.tv (ehemals Sportdeutschland.tv). Der Streaming-Anbieter zeigt alle Spiele von sämtlichen Courts in New York. Dafür ist ein All-Access-Pass erforderlich, der einmalig 25 Euro kostet. Ein Abo ist nicht notwendig.

Zusätzlich können Abonnenten von Sky die Übertragungen über Sky Go streamen. Auch beim Streamingdienst WOW läuft das Turnier, allerdings ist dafür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

- Anzeige -
- Anzeige -

US Open 2026 live: Wo gibt's Liveticker zu den Spielen?

Einen Liveticker zu allen Spielen findet ihr auf ran.joyn.de. Unter diesem Link findet ihr eine Übersicht zu den jeweiligen Partien des Tages.

US Open 2026 live: Wann finden die einzelnen Runden statt?

  • 1. Runde 30. August - 1. September 2026

  • 2. Runde 2. - 3. September 2026

  • 3. Runde 4. - 5. September 2026

  • Achtelfinale 6. - 7. September 2026

  • Viertelfinale 8. - 9. September 2026

  • Halbfinale 10. September (Damen) / 11. September (Herren)

  • Finale 12. September (Damen) / 13. September (Herren)

US Open live: Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

  • Turniersieger: 5,5 Millionen US-Dollar

  • Finalist: 2,8 Millionen US-Dollar

  • Halbfinale: 1,45 Millionen US-Dollar

  • Viertelfinale: 780.000 US-Dollar

  • Achtelfinale: 480.000 US-Dollar

  • 3. Runde: 290.000 US-Dollar

  • 2. Runde: 190.000 US-Dollar

  • 1. Runde: 140.000 US-Dollar

US Open - das sind die vergangenen Sieger in Nordamerika gewesen:

Die Siegerinnen der Damen:

  • 2025: Aryna Sabalenka (BLR)

  • 2024: Aryna Sabalenka (BLR)

  • 2023: Coco Gauff (USA)

  • 2022: Iga Swiatek (POL)

  • 2021: Emma Raducanu (GBR)

Die Sieger der Herren:

  • 2025: Carlos Alcaraz (ESP)

  • 2024: Jannik Sinner (ITA)

  • 2023: Novak Djokovic (SRB)

  • 2022: Carlos Alcaraz (ESP)

  • 2021: Daniil Medvedev (RUS)

Auch interessant: Tennis live: Cincinnati Open 2026 mit Alexander Zverev - TV-Übertragung, Liveticker und Livestream

- Anzeige -
- Anzeige -

Dir gefallen ran-News?

Mehr Tennis-News