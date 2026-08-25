In New York steht das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vor der Tür: die US Open. ran fasst zusammen, wo das prestigeträchtige Turnier live übertragen wird und wann die einzelnen Runden stattfinden.

Vom 30. August bis zum 13. September spielen die Tennis-Stars in Nordamerika um den vierten und letzten Grand-Slam-Titel des Jahres: die US Open.

Im USTA Billie Jean King National Tennis Center im New Yorker Stadtteil Queens werden sich die Tennis-Asse für zwei Wochen heiße Duelle liefern. Titelverteidiger ist Carlos Alcaraz, der nach seiner Verletzungspause sein Grand-Slam-Comeback gibt.

Der Spanier ist wohl der schärfste Rivale für Alexander Zverev, nachdem Jannik Sinner seine Teilnahme abgesagt hat.

Wann steigen die einzelnen Spiele? Wer überträgt live? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle wichtigen Infos zu den US Open 2026.