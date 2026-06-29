Tennis
Tennis: Alexander Zverev verrät seine Ziele neben dem Court - "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
Veröffentlicht:von Dominik Hager
:newstime
Zverev verrät Geheimnis über seine Tochter
Videoclip • 01:08 Min • Ab 12
Tennis-Star Alexander Zverev befindet sich nach seinem French-Open-Coup auf der Jagd nach weiteren Titeln. Der 29-Jährige hat aber auch privat noch einiges vor.
Alexander Zverev hat sich mit seinem Sieg bei den French Open seinen Grand-Slam-Traum erfüllt. Der deutsche Tennis-Star hat allerdings auch neben dem Court noch große Ziele. Im Im Gespräch mit "RTL"-Moderatorin Frauke Ludowig verriet der 29-Jährige, was er sich privat für eine Zukunft vorstellt.
"Ich wünsche mir eine riesige Familie", erklärte der deutsche Tennis-Star.
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Zverev hat aus der Beziehung mit Brenda Patea bereits eine Tochter namens Mayla, die im März 2021 geboren wurde. Wann es mit Kind Nummer zwei so weit sein könnte, weiß der gebürtige Hamburger allerdings nicht. "Das musst du Sophia fragen", verwies er schmunzelnd auf seine Partnerin Sophia Thomalla.
Zverev möchte mit seinem Kinderwunsch allerdings keinen Druck ausüben. Der Tennis-Star ist zwar der Ansicht, dass sich Beruf und Familie gut vereinbaren lassen, jedoch ist er sich auch über die Schwierigkeit im Klaren, seine Karriere und die Moderatoren-Laufbahn von Thomalla zu koordinieren.
"Ich glaube, dass einer dann etwas weniger machen muss", verdeutlichte er.
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Zverev auch dank Thomalla so stark wie nie: "Eine unfassbare Hilfe"
Zverev dürfte auf seinem Karriere-Höhepunkt allerdings kaum darüber nachdenken, kürzer zu treten. Dass es für den Weltranglisten-Dritten so gut läuft, hat er auch seiner Partnerin zu verdanken, mit der er inzwischen seit fünf Jahren zusammen ist.
"Sie weiß, wann man in Ruhe gelassen werden möchte. Sie weiß auch, wann die Unterstützung da sein sollte. Für mich ist sie eine unfassbare Hilfe, was mein Leben auch angeht", stellte er klar.
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Thomalla sei auch für ihn da gewesen, als er Anfang 2025 mit mentalen Problemen zu kämpfen gehabt habe.
"Meine Eltern, mein Trainerteam und auch meine Partnerin, die haben es alle gesehen und die haben mich immer gefragt: 'Was ist denn los?'", erinnert er sich an das unschöne Kapitel zurück. Er selbst sei in dieser Phase "ein schwieriger Mensch" gewesen. "Es war nicht schön, um mich herum zu sein", gestand Zverev.
Inzwischen gehe es ihm jedoch auch dank therapeutischer Hilfe wieder deutlich besser. Dies sieht man auch auf dem Platz. Ab Dienstag geht es für ihn darum, beim Rasen-Turnier in Wimbledon seine tolle Verfassung zu bestätigen.
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