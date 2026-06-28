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Wimbledon live: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx im Free-TV, Livestream und im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Die 139. Auflage der Wimbledon Championships beginnt am 29. Juni in London. Alexander Zverev startet gegen den Belgier Alexander Blockx in das Turnier. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt verfolgen könnt.
French-Open-Sieger Alexander Zverev trifft in der ersten Runde in Wimbledon auf den 37. Platz der Weltrangliste.
Bisher hat der Hamburger eine gute Bilanz gegen den Belgier: In zwei Duellen konnte der 29-Jährige beide Male gewinnen: Bei den Madrid Open endete das Match 6:2, 7:5 und bei den Italian Open in Rom mit 6:1, 6:4.
ran zeigt euch, wie ihr das Duell verfolgen könnt.
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Wimbledon in London live: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx
Wettbewerb: Wimbledon, 1. Runde
Ort: London
Datum: 29./ 30. Juni 2026
Uhrzeit: wird noch bekannt gegeben
Wimbledon live: Alexander Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Alexander Blockx
Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexander Blockx wird demnächst noch zeitgenau angesetzt.
Wimbledon live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Alexander Blockx im Free-TV und Pay-TV?
Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
Auch interessant: Wimbledon: Jannik Sinner zurück im Rampenlicht - aber die Fragezeichen bleiben
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