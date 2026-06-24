Tennis: Auch in Wimbledon protestieren Spieler wegen Preisgeld

Streit um Preisgeld geht weiter Bild: AFP/SID/HENRY NICHOLLS

Auch in Wimbledon werden die Proteste wegen dem Preisgeld weitergehen. Das geht aus einer Erklärung hervor, die die Vertreter der Spielerinnen und Spieler am Mittwoch veröffentlichten.

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Wimbledon: Prämien steigen um 20 Prozent Die Veranstalter von Wimbledon hatten vor wenigen Wochen einen signifikanten Anstieg der Prämien angekündigt. Insgesamt geht es für French-Open-Sieger Alexander Zverev und Co. ab dem 29. Juni an der Church Road um 64,2 Millionen Pfund (rund 74,3 Millionen Euro). Dies entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 20 Prozent. "Für uns ist klar, dass die Spieler auch weiterhin am Erfolg von Wimbledon teilhaben werden, wenn das Turnier wächst", hatte Deborah Jevans, die Vorsitzende des All England Lawn Tennis Club, gesagt. Die Ankündigung sei eine "bedeutungsvolle Absichtserklärung", hieß es nun in dem neuen Statement, die Spielerinnen und Spieler wiesen jedoch darauf hin, dass dies immer noch nicht den 16 Prozent der Turniereinnahmen entspreche, die sie in diesem Jahr von allen Grand Slams fordern.