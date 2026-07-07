Wimbledon: Alexander Zverev erstmals im Viertelfinale - jetzt wartet der Angstgegner

Gewackelt, aber nicht gefallen: Alexander Zverev ist zum ersten Mal ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen.

Alexander Zverev pustete einmal kräftig durch und reckte dann triumphierend die Arme in die Luft: Der French-Open-Sieger gewann nach seiner Extraschicht ie l nach einem durchwachsenen Auftritt 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6). Bei der Titeljagd trifft er jetzt auf seinen Angstgegner Taylor Fritz

Aufgrund der Sperrstunde im Londoner Südwesten war Zverevs Partie am Montagabend Mitte des dritten Satzes pausiert worden. "Wer hätte gedacht, dass ich nur zwölf Jahren brauchen würde, um hier so weit zu kommen", sagte Zverev augenzwinkernd und blickte sogleich Richtung Finale: "Natürlich möchte ich hier noch drei Matches bestreiten."

Nachdem Zverev im Duell mit Lehecka vor der Sperrstunde am Montagabend klar auf Siegkurs gelegen hatte, wackelte er nach dem Restart zunächst bedenklich.

Doch der Hamburger verhinderte ein weiteres Achtelfinal-Drama auf dem ehrwürdigen Centre Court und feierte durch das 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) seinen ersten Sieg in Wimbledon gegen einen Top-20-Spieler. Im vierten Anlauf im Achtelfinale gelang ihm endlich der Einzug in das Viertelfinale.