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Wimbledon: Alexander Zverev erstmals im Viertelfinale - jetzt wartet der Angstgegner
Aktualisiert:von SID
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Gewackelt, aber nicht gefallen: Alexander Zverev ist zum ersten Mal ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen.
Alexander Zverev pustete einmal kräftig durch und reckte dann triumphierend die Arme in die Luft: Der French-Open-Sieger gewann nach seiner Extraschicht ie l nach einem durchwachsenen Auftritt 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6). Bei der Titeljagd trifft er jetzt auf seinen Angstgegner Taylor Fritz
Aufgrund der Sperrstunde im Londoner Südwesten war Zverevs Partie am Montagabend Mitte des dritten Satzes pausiert worden. "Wer hätte gedacht, dass ich nur zwölf Jahren brauchen würde, um hier so weit zu kommen", sagte Zverev augenzwinkernd und blickte sogleich Richtung Finale: "Natürlich möchte ich hier noch drei Matches bestreiten."
Nachdem Zverev im Duell mit Lehecka vor der Sperrstunde am Montagabend klar auf Siegkurs gelegen hatte, wackelte er nach dem Restart zunächst bedenklich.
Doch der Hamburger verhinderte ein weiteres Achtelfinal-Drama auf dem ehrwürdigen Centre Court und feierte durch das 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) seinen ersten Sieg in Wimbledon gegen einen Top-20-Spieler. Im vierten Anlauf im Achtelfinale gelang ihm endlich der Einzug in das Viertelfinale.
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Zverev: Nächstes Spiel am Mittwoch
Doch damit gibt sich Zverev nicht zufrieden - schließlich soll es in diesem Jahr auf dem "heiligen Rasen" noch viel weiter gehen.
Mit Fritz wartet nun aber eine für Zverev zuletzt unlösbare Aufgabe: Die vergangenen sieben Spiele verlor der Tokio-Olympiasieger gegen den US-Amerikaner allesamt, darunter jüngst auch im Halbfinale in Halle/Westfalen sowie 2024 im Achtelfinale von Wimbledon.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
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