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Wimbledon: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz live - Viertelfinale im TV, Stream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Wimbledon geht in die entscheidende Phase und Alexander Zverev steht erstmals im Viertelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Taylor Fritz verfolgen könnt.
Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Jiri Lehecka steht der Hamburger in London im Viertelfinale.
Dort wartet Taylor Fritz auf Zverev. Der Amerikaner ist Rasenspezialist und der Angstgegner Zverevs. Die letzten sieben Spiele verlor der Hamburger allesamt gegen Fritz.
ran hat alle Informationen zum Viertelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.
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Wimbledon in London heute live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz
Wettbewerb: Wimbledon, Viertelfinale
Ort: London
Datum: 08. Juli 2026
Uhrzeit: nicht vor 15:10 Uhr
Wimbledon heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Taylor Fritz?
Das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz findet am 08. Juli statt. Das Spiel beginnt nicht vor 15:10 Uhr. Wann genau Zverev aufschlägt hängt von den anderen Partien des Tages ab und wie lange diese dauern.
Wimbledon heute live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Taylor Fritz im Free-TV und Pay-TV?
Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Wimbledon heute live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?
Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
Auch interessant: Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
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