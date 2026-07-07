Wimbledon - Topstar nach frühem Aus: "Will mich total betrinken"

ran Mehr Sport Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Nach ihrem Achtelfinalaus beim Tennisklassiker in Wimbledon gegen die Japanerin Naomi Osaka (28) fand die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka klare Worte. "Ich will einfach weggehen, mich total betrinken, Tennis vergessen und versuchen, wieder besser in Form zu kommen", sagte die 28-Jährige auf der Pressekonferenz nach der Partie am Sonntag.

Die Belarussin unterlag der an Position 14 gesetzten ehemaligen Weltranglistenersten Osaka auf dem Centre Court mit 2:6, 6:7 (2:7) und verpasste damit erstmals seit den French Open 2022 die zweite Woche eines Grand-Slam-Turniers. "Heute war da einfach nichts. Ich habe mein Bestes gegeben und versucht, mich anzupassen. Aber ich hatte aus irgendeinem Grund kein Niveau", sagte die viermalige Grand-Slam-Siegerin, die als Favoritin auf die Venus Rosewater Dish an den Start gegangen war, sichtlich enttäuscht.

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