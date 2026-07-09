Wimbledon: Alexander Zverev vs. Arthur Fery live - Halbfinale im TV, Stream und Ticker

Wimbledon geht in die entscheidende Phase und Alexander Zverev steht erstmals im Halbfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Arthur Fery verfolgen könnt.

Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Taylor Fritz steht der Hamburger in London im Halbfinale.

Dort wartet mit Arthur Fery die absolute Cinderella-Story auf Zverev. Der Brite kämpfte sich als Qualifikant unter die letzten Vier. Fery wuchs nur wenige Minuten von Wimbledon entfernt auf. Das Turnier ist für ihn also ein Heimspiel.

ran hat alle Informationen zum Halbfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.