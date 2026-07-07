ran Mehr Sport Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht im Achtelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jiri Lehecka verfolgen könnt.

Die nächsten Sport-Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 13:00 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 4. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 13:00 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 4. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Update: Zverev gewinnt zweiten Satz mit 7:5 Alexander Zverev gewinnt in der Nachtsession auf dem Centre Court auch den 2. Satz gegen Jiří Lehečka und steht damit kurz vor dem erstmaligen Einzug ins Viertelfinale. Der Deutsche musste gegen einen erneut stark servierenden Gegner lange auf seine Chance warten, holte sich mit dem Break zum 6:5 aber wieder zu einem späten und wichtigen Zeitpunkt den Aufschlag das Gegners.

Update: Zverev gewinnt ersten Satz mit 6:4 Alexander Zverev startet im späten Abendspiel auf dem Centre Court mit einem Auftakt nach Maß und gewinnt einen hochklassigen 1. Satz gegen Jiří Lehečka mit 6:4. Beide Spieler steigerten sich nach einem leicht müden Beginn schnell in ihren Aufschlagspielen und duellierten sich lange auf Augenhöhe. Als Lehečka beim Stand von 4:4 einmal kurz schwächelte und einen Breakball anbot, nutzte Zverev sofort seine Chance.

Wimbledon in London heute live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka in der Übersicht Spiel: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka

Wettbewerb: Wimbledon, Achtelfinale

Ort: London

Datum: 07. Juli 2026 (Fortsetzung vom 06. Juli)

Uhrzeit: ca. 16:30 Uhr

Wimbledon heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka? Das Match zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka wird am 07. Juli fortgesetzt. Es ist das zweite Match des Tages auf dem Centre-Court. Die Startzeit ist noch nicht bekannt und hängt auch von der Länge des vorher stattfindenden Matches statt. Es darf jedoch mit einer Startzeit um ungefähr 16:30 Uhr gerechnet werden.

- Anzeige -

- Anzeige -

Wimbledon heute live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka im Free-TV und Pay-TV? Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

Wimbledon heute live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev? Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London: Qualifikation: 22. bis 25. Juni 1. Runde: 29. und 30. Juni 2. Runde: 1. und 2. Juli 3. Runde: 3. und 4. Juli Achtelfinale: 5. und 6. Juli Viertelfinale: 7. und 8. Juli Halbfinale Damen: 9. Juli Halbfinale Herren: 10. Juli Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

- Anzeige -