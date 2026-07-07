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Wimbledon: Roger Federer sorgt für besonderen Moment im Zverev-Achtelfinale - "einsam und alleine"
Aktualisiert:von Julian Bachmann
:newstime
Alexander Zverev spricht über Familienpläne
Videoclip • 01:10 Min • Ab 12
In der Anfangsphase des Wimbledon-Achtelfinals zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka sorgt Roger Federer für einen seltenen Moment.
Roger Federer steht in der Anfangsphase des Wimbledon-Achtelfinals zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka unfreiwillig im Mittelpunkt.
Wimbledon: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka heute live - Achtelfinale im TV, Stream und Ticker - wann geht es weiter?
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Nach dem Spiel zwischen Arthur Fery und Grigor Dimitrov (7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7)) sorgte die Tennis-Legende dadurch für ein ganz besonderes Foto.
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Roger Federer: Einsam und hochkonzentriert
Das Achtelfinale zwischen Fery und Dimitrov hatte es in sich. Am Ende zog der Brite nach 3:55 Stunden das Viertelfinal-Ticket.
Während alle anderen Zuschauer ihre Plätze nach dem Achtelfinale verließen, blieb Federer sitzen und ließ sich keinen der Ballwechsel von der folgenden Partie zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka entgehen.
Somit saß er einzig und allein in der Box und sorgte für dieses spektakuläre Foto
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Über dieses Foto zeigte sich Prime-Kommentator Jan Platte begeistert und feierte die Legende: "Einsam und alleine. Der größte Tennisliebhaber, den es in der Royal Box nur geben kann. Home alone! Der große Roger Federer."
So eine Ruhe mag der 44-Jährige im Stadion zuvor wohl noch nie gehabt haben.
Wimbledon: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka heute live - Achtelfinale im TV, Stream und Liveticker - Zverev gewinnt die ersten beiden Sätze mit 6:4; 7:5
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