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Wimbledon: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka jetzt live - Achtelfinale im TV, Stream und Ticker - wann geht es weiter?
Aktualisiert:von ran.de
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht im Achtelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jiri Lehecka verfolgen könnt.
Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Marcos Giron steht der Hamburger in London im Achtelfinale.
Dabei steht er unmittelbar vor dem erstmaligen Einzug in das Viertelfinale von Wimbledon - doch die Entscheidung fällt erst am Dienstag.
Wegen der für 23 Uhr Ortszeit angesetzten Sperrstunde im Londoner Südwesten wurde das Duell des French-Open-Siegers mit dem Tschechen Jiri Lehecka (Nr. 13) beim Stand von 6:4, 7:5, 3:3 unterbrochen. Bis dahin zeigte Zverev eine hochkonzentrierte Leistung.
ran hat alle Informationen zum Achtelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.
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Update: Zverev gewinnt zweiten Satz mit 7:5
Alexander Zverev gewinnt in der Nachtsession auf dem Centre Court auch den 2. Satz gegen Jiří Lehečka und steht damit kurz vor dem erstmaligen Einzug ins Viertelfinale.
Der Deutsche musste gegen einen erneut stark servierenden Gegner lange auf seine Chance warten, holte sich mit dem Break zum 6:5 aber wieder zu einem späten und wichtigen Zeitpunkt den Aufschlag das Gegners.
Update: Zverev gewinnt ersten Satz mit 6:4
Alexander Zverev startet im späten Abendspiel auf dem Centre Court mit einem Auftakt nach Maß und gewinnt einen hochklassigen 1. Satz gegen Jiří Lehečka mit 6:4.
Beide Spieler steigerten sich nach einem leicht müden Beginn schnell in ihren Aufschlagspielen und duellierten sich lange auf Augenhöhe.
Als Lehečka beim Stand von 4:4 einmal kurz schwächelte und einen Breakball anbot, nutzte Zverev sofort seine Chance.
Wimbledon in London heute live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka
Wettbewerb: Wimbledon, Achtelfinale
Ort: London
Datum: 07. Juli 2026 (Fortsetzung vom 06. Juli)
Uhrzeit: ca. 16:30 Uhr
Wimbledon heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka?
Das Match zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka wird am 07. Juli fortgesetzt. Es ist das zweite Match des Tages auf dem Centre-Court. Die Startzeit ist noch nicht bekannt und hängt auch von der Länge des vorher stattfindenden Matches statt.
Es darf jedoch mit einer Startzeit um ungefähr 16:30 Uhr gerechnet werden.
Wimbledon heute live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka im Free-TV und Pay-TV?
Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Wimbledon heute live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?
Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
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