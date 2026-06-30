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Wimbledon heute live: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx im TV, Livestream - um welche Uhrzeit geht's los?

Aktualisiert:

von ran.de

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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub

Videoclip • 01:15 Min

Die 139. Auflage der Wimbledon Championships beginnt am 29. Juni in London. Alexander Zverev startet gegen den Belgier Alexander Blockx in das Turnier. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt verfolgen könnt.

French-Open-Sieger Alexander Zverev trifft in der ersten Runde in Wimbledon auf den 37. Platz der Weltrangliste.

Bisher hat der Hamburger eine gute Bilanz gegen den Belgier: In zwei Duellen konnte der 29-Jährige beide Male gewinnen: Bei den Madrid Open endete das Match 6:2, 7:5 und bei den Italian Open in Rom mit 6:1, 6:4.

ran zeigt euch, wie ihr das Duell verfolgen könnt.

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Wimbledon in London heute live: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx in der Übersicht

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx

  • Wettbewerb: Wimbledon, 1. Runde

  • Ort: London

  • Datum:  30. Juni 2026

  • Uhrzeit: ca. 15:40 Uhr

Wimbledon live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Alexander Blockx

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexander Blockx verschiebt sich nach hinten. Es  soll um 15:40 Uhr beginnen, allerdings ist die Startzeit noch vom Verlauf anderer Partien abhängig.

Wimbledon live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Alexander Blockx im Free-TV und Pay-TV?

Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

Auch interessant: Wimbledon: Jannik Sinner zurück im Rampenlicht - aber die Fragezeichen bleiben

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