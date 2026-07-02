Wimbledon hat begonnen und Alexander Zverev steht nach einem kniffligen Auftakt in der 2. Runde. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Valentin Royer verfolgen könnt.

Alexander Zverev ist der Start in Wimbledon geglückt. In Runde eins konnte der Deutsche gegen Alexander Blockx mit 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0) gewinnen.

Als nächstes wartet Valentin Royer auf den amtierenden French-Open-Sieger. Gegen den Franzosen hat Alexander Zverev in seiner Karriere bisher nur einmal gespielt. Im Oktober 2025 gewann er bei den Shanghai Masters glatt in zwei Sätzen.

In Wimbledon dürfte der 29-Jährige auf einen ähnlichen Ausgang hoffen, um nach dem langen Erstrundenmatch ein paar Kräfte zu sparen.

ran hat alle Informationen zum Zweitrundenmatch in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.