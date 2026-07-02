ran Mehr Sport Naomi Osaka und ihre wildesten Outfits Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Naomi Osaka konnte ihre ersten beiden Partien in Wimbledon gewinnen. Besonders für Aufsehen gesorgt hat sie aber auch mit ihrer Kleidung. Die Japanerin ist generell für ihren besonderen Modestil bekannt.

In jedem Jahr gibt es in Wimbledon einen strickten Dresscode, an den sich alle Spieler und Spielerinnen halten müssen: Alle müssen strickt in weiß auftreten. Im ersten Moment könnte man meinen, dass es bei einer derart strickten Anordnung eigentlich keinen Interpretationsspielraum mehr geben sollte. Schreckmoment! Novak Djokovic veräppelt Ballmädchen mit Schere Naomi Osaka zeigt allerdings, dass man mit seinen Outfits dennoch überraschen kann. So trug die 28-jährige beim Betreten des Platzes kürzlich ein Kleid, dass sich an japanischer Zeremoniekleidung orientiert.

Nach dem Einspielen legt Naomi Osaka ihre Kleider ab. Bild: IMAGO/ISI Photos

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Generell ist die aktuelle Nummer 14 der Welt für ihren besonderen Modestil bekannt. Sie trägt regelmäßig auffällige Kleider mit individuellen Designs bei Turnieren.

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Naomi Osaka: "Ich nutze Mode, um Geschichten zu erzählen" "Ich nutze Mode gerne als Mittel, um Geschichten zu erzählen", erklärte Osaka gegenüber der britischen Ausgabe der Modezeitschrift "VOGUE." Und weiter: "Jeder Walk-on ist eine Gelegenheit, die Menschen in meine kreative Welt mitzunehmen. Dass sich so viele dafür interessieren und gespannt sind, was als Nächstes kommt, finde ich ziemlich schön." Anfang des Jahres sorgte sie beispielsweise bei den Australian Open in Melbourne mit einem außergewöhnlichen "Quallen-Outfit" für Aufsehen.

Naomi Osaka mit ihrem Quallen-Outfit in Melbourne Bild: IMAGO/Xinhua

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