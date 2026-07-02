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Wimbledon: Naomi Osaka und ihre besondere Kleidung - wer ist die Tennisspielerin?
Veröffentlicht:von ran.de
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Naomi Osaka und ihre wildesten Outfits
Videoclip • 01:10 Min
Naomi Osaka konnte ihre ersten beiden Partien in Wimbledon gewinnen. Besonders für Aufsehen gesorgt hat sie aber auch mit ihrer Kleidung. Die Japanerin ist generell für ihren besonderen Modestil bekannt.
In jedem Jahr gibt es in Wimbledon einen strickten Dresscode, an den sich alle Spieler und Spielerinnen halten müssen: Alle müssen strickt in weiß auftreten.
Im ersten Moment könnte man meinen, dass es bei einer derart strickten Anordnung eigentlich keinen Interpretationsspielraum mehr geben sollte.
Naomi Osaka zeigt allerdings, dass man mit seinen Outfits dennoch überraschen kann.
So trug die 28-jährige beim Betreten des Platzes kürzlich ein Kleid, dass sich an japanischer Zeremoniekleidung orientiert.
Generell ist die aktuelle Nummer 14 der Welt für ihren besonderen Modestil bekannt.
Sie trägt regelmäßig auffällige Kleider mit individuellen Designs bei Turnieren.
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Naomi Osaka: "Ich nutze Mode, um Geschichten zu erzählen"
"Ich nutze Mode gerne als Mittel, um Geschichten zu erzählen", erklärte Osaka gegenüber der britischen Ausgabe der Modezeitschrift "VOGUE."
Und weiter: "Jeder Walk-on ist eine Gelegenheit, die Menschen in meine kreative Welt mitzunehmen. Dass sich so viele dafür interessieren und gespannt sind, was als Nächstes kommt, finde ich ziemlich schön."
Anfang des Jahres sorgte sie beispielsweise bei den Australian Open in Melbourne mit einem außergewöhnlichen "Quallen-Outfit" für Aufsehen.
Naomi Osaka erstellt Kollektionen mit Nike und Louis Vuitton
Abseits des Tennisplatzes arbeitet die 28-Jährige mit Marken wie Nike und Louis Vuitton zusammen und ist dabei aktiv an der Gestaltung eigener Kollektionen und Designs beteiligt.
Ihre Auftaktpartie in Wimbledon gewann Osaka mit 6:1 und 7:5 gegen die Französin Elsa Jacquemot.
In der zweiten Runde konnte sie sich mit 6:3 und 6:2 gegen die Russin Anastasia Gasanova durchsetzen und trifft nun in Runde drei auf Daria Kasatkina.
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