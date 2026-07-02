Wimbledon 2026: Schreckmoment! Novak Djokovic veräppelt Ballmädchen mit Schere

Beim Grand Slam in Wimbledon erlaubt sich Superstar Novak Djokovic einen Scherz mit einem Ballmädchen.

Novak Djokovic arbeitet in Wimbledon aktuell am 25. Grand-Slam-Titel seiner Karriere. In der zweite Runde des Rasenklassikers schlug der Serbe den früheren Weltranglistendritten Stefanos Tsitsipas glatt in drei Sätzen.

Während der Partie war der 39-Jährige dabei derart locker drauf, dass er sich einen Scherz mit einem Ballmädchen erlaubte.

Nach dem gewonnenen zweiten Satz setzte sich Djokovic auf seinen Platz, Gegner Tsitsipas verließ kurzzeitig den Centre Court. Die Unterbrechung wusste der Superstar dann gut zu nutzen.

Der Serbe wollte ein für ihn störendes Kinesio-Tape von seiner rechten Schulter entfernen. Nötig wurde dafür der Einsatz eines Ballmädchens, die mit einer Schere zur Hilfe eilte und von Djokovic aufgefordert wurde, das Tape abzuschneiden.