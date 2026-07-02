Grand Slams
Wimbledon 2026: Schreckmoment! Novak Djokovic veräppelt Ballmädchen mit Schere
Veröffentlicht:von ran.de
ran Mehr Sport
Einzel-Comeback für Serena Williams bei Wimbledon.
Videoclip • 01:08 Min
Beim Grand Slam in Wimbledon erlaubt sich Superstar Novak Djokovic einen Scherz mit einem Ballmädchen.
Novak Djokovic arbeitet in Wimbledon aktuell am 25. Grand-Slam-Titel seiner Karriere. In der zweite Runde des Rasenklassikers schlug der Serbe den früheren Weltranglistendritten Stefanos Tsitsipas glatt in drei Sätzen.
Während der Partie war der 39-Jährige dabei derart locker drauf, dass er sich einen Scherz mit einem Ballmädchen erlaubte.
Nach dem gewonnenen zweiten Satz setzte sich Djokovic auf seinen Platz, Gegner Tsitsipas verließ kurzzeitig den Centre Court. Die Unterbrechung wusste der Superstar dann gut zu nutzen.
Der Serbe wollte ein für ihn störendes Kinesio-Tape von seiner rechten Schulter entfernen. Nötig wurde dafür der Einsatz eines Ballmädchens, die mit einer Schere zur Hilfe eilte und von Djokovic aufgefordert wurde, das Tape abzuschneiden.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Wimbledon: Djokovic veräppelt Ballmädchen
Während die junge Frau an Djokovics Schulter zugange war, zuckte dieser ruckartig zusammen und suggerierte, sie habe ihn versehentlich verletzt.
Während dem Ballmädchen kurz der Schreck ins Gesicht geschrieben stand, machte Djokovic direkt mit einem Lachen klar, dass es sich nur um einen Scherz gehandelt hatte. Auch die junge Dame konnte in der Folge wieder lächeln.
Nach seinem Sieg entschuldigte sich der Sportler übrigens im On-Court-Interview für den "wahrscheinlich nicht so tollen Scherz". Allerdings habe ihm selbst der Moment geholfen, um entspannt zu bleiben, so Djokovic weiter.
Mehr Tennis-News
Wimbledon
"Abstieg": Überraschung um Zverev bei Spiel gegen Royer
Tennis
Nächster Zverev-Coup in Wimbledon? "Er muss nur an sich glauben"
Wimbledon
Duell mit Angstgegner im Viertelfinale: Zverev droht harter Weg
Wimbledon
Tennis: Wimbledon 2026 heute live im TV, Livestream und Liveticker - alle Infos
Wimbledon
Wimbledon heute live: Alexander Zverev vs. Valentin Royer - 2. Runde live im TV, Livestream und Ticker - wann geht's los?
Wimbledon
Wimbledon: Spannendes Mixed - Kevin Krawietz startet mit Venus Williams