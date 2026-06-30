Die 139. Auflage der Wimbledon Championships beginnt am 29. Juni in London. Alexander Zverev startet gegen den Belgier Alexander Blockx in das Turnier. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt verfolgen könnt.

French-Open-Sieger Alexander Zverev trifft in der ersten Runde in Wimbledon auf den 37. Platz der Weltrangliste.

Bisher hat der Hamburger eine gute Bilanz gegen den Belgier: In zwei Duellen konnte der 29-Jährige beide Male gewinnen: Bei den Madrid Open endete das Match 6:2, 7:5 und bei den Italian Open in Rom mit 6:1, 6:4.

ran zeigt euch, wie ihr das Duell verfolgen könnt.