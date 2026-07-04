ran Mehr Sport Naomi Osaka und ihre wildesten Outfits Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Aufgrund einer Knieverletzung von Serena Williams musste die US-Amerikanerin in Wimbledon ihr Doppel mit Schwester Venus absagen.

Das Doppel der Schwestern in Wimbledon ist aufgrund der Knieverletzung von Serena Williams geplatzt. "Es bricht mir das Herz, dass ich mich aus dem Doppel zurückziehen muss. Die Rückkehr zum Wettkampf war ein Geschenk, und die Gelegenheit, noch einmal an der Seite von Venus zu spielen, hat mir unendlich viel bedeutet", schrieb Serena Williams am Samstag bei Instagram: "Ich habe alles getan, um bereit zu sein, aber leider ist mein Knie einfach noch nicht wettkampfbereit." Wimbledon 2026: Wie stark ist Alexander Zverev auf Rasen? Experten-Meinungen und mögliche Hürden Williams hatte sich am Dienstag bei der Niederlage bei ihrem Einzel-Comeback gegen die Australiern Maya Joint das Knie verdreht. Lange war spekuliert worden, ob Williams wirklich antreten könne.

Organisatoren gaben Williams-Schwestern "so viel Zeit" wie möglich Die Organisatoren hatten der 44-Jährigen "so viel Zeit" wie möglich gegeben, um für das Doppel mit der zwei Jahre älteren Venus an den Start zu gehen. Während alle anderen Erstrundenduelle schon am Donnerstag und Freitag absolviert worden waren, hätten die Williams-Schwestern am Samstag gegen Solana Sierra aus Argentinien und der Kolumbianerin Camila Osorio spielen sollen. Williams postete mehrere Videos und Fotos, die sie schwer humpelnd und bei der Behandlung zeigten. Auch veröffentlichte sie Bilder, auf denen mehrere Spritzen zu sehen sind. "Das Foto der Spritzen zeigt die Flüssigkeit, die nach meinem Einzelmatch aus meinem Knie abgesaugt wurde. Igitt!", schrieb Williams: "Die gute Nachricht ist, dass mein Knie nicht mehr so stark anschwellen oder sich nicht wieder so viel Flüssigkeit ansammeln sollte. Die schlechte Nachricht ist, dass ich es, so sehr ich mich auch bemüht habe, einfach nicht für das Doppel fit bekommen konnte."

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