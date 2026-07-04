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Wimbledon live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka - Achtelfinale live im TV, Stream und Ticker - wer überträgt?

Veröffentlicht:

von ran.de

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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub

Videoclip • 01:15 Min

Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht im Achtelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jiri Lehecka verfolgen könnt.

Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Marcos Giron steht der Hamburger in London im Achtelfinale.

Dort wartet Jiri Lecheka auf Zverev. Bisher traf Zverev in seiner Karriere zweimal auf den Tschechen. Beide konnte je eine Partie gewinnen.

ran hat alle Informationen zum Achtelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Livestreams

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Wimbledon in London live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka in der Übersicht

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka

  • Wettbewerb: Wimbledon, Achtelfinale

  • Ort: London

  • Datum: 06. Juli 2026

  • Uhrzeit: noch offen

Wimbledon live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka?

Noch ist nicht bekannt, wann das Match zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka am 6. Juli startet.

Wimbledon live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka im Free-TV und Pay-TV?

Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

Wimbledon live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?

Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

Auch interessant: Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"

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