Tennis
Wimbledon live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka - Achtelfinale live im TV, Stream und Ticker - wer überträgt?
Veröffentlicht:von ran.de
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht im Achtelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jiri Lehecka verfolgen könnt.
Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Marcos Giron steht der Hamburger in London im Achtelfinale.
Dort wartet Jiri Lecheka auf Zverev. Bisher traf Zverev in seiner Karriere zweimal auf den Tschechen. Beide konnte je eine Partie gewinnen.
ran hat alle Informationen zum Achtelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.
Die nächsten Sport-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 08:35 • Motorsport
Formel E: Monaco E-Prix im Livestream
115 MinBald verfügbar
Sonntag, 05.07. 08:35 • Motorsport
Formel E: Monaco E-Prix im Livestream
115 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 09:00 • Motorsport
DTM: Norisring, Qualifying 2 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Sonntag, 05.07. 09:00 • Motorsport
DTM: Norisring, Qualifying 2 im Livestream
65 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 10:25 • Motorsport
BMW M2 Cup: Norisring, Rennen 2 im Livestream
45 MinBald verfügbar
Sonntag, 05.07. 10:25 • Motorsport
BMW M2 Cup: Norisring, Rennen 2 im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 11:15 • Motorsport
PSCCD: Norisring, Rennen 2 im Livestream
50 MinBald verfügbar
Sonntag, 05.07. 11:15 • Motorsport
PSCCD: Norisring, Rennen 2 im Livestream
50 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 12:00 • Mehr Sport
Triathlon Challenge in Roth live
210 MinBald verfügbar
Sonntag, 05.07. 12:00 • Mehr Sport
Triathlon Challenge in Roth live
210 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 12:55 • Motorsport
DTM: Norisring, Rennen 2 im Livestream
125 MinBald verfügbar
Sonntag, 05.07. 12:55 • Motorsport
DTM: Norisring, Rennen 2 im Livestream
125 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 13:30 • Radsport
Tour de France im Livestream: 1. Etappe
240 MinBald verfügbar
Sonntag, 05.07. 13:30 • Radsport
Tour de France im Livestream: 1. Etappe
240 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 05.07. 15:00 • Motorsport
GT4: Norisring, Rennen 2 im Livestream
85 MinBald verfügbar
Sonntag, 05.07. 15:00 • Motorsport
GT4: Norisring, Rennen 2 im Livestream
85 Min
Wimbledon in London live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka
Wettbewerb: Wimbledon, Achtelfinale
Ort: London
Datum: 06. Juli 2026
Uhrzeit: noch offen
Wimbledon live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka?
Noch ist nicht bekannt, wann das Match zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka am 6. Juli startet.
Wimbledon live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka im Free-TV und Pay-TV?
Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Wimbledon live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?
Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
Auch interessant: Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
Mehr Tennis-News
Wimbledon
Keine Probleme gegen Giron: Zverev wieder im Achtelfinale
Wimbledon
Wimbledon - So sieht der Turnierbaum für Alexander Zverev beim Rasen-Grand-Slam 2026 aus
Wimbledon
Tennis: Wimbledon 2026 jetzt live im TV, Stream und Ticker - Zverev besiegt Giron
Wimbledon
Knieverletzung von Serena: Kein Williams-Doppel in Wimbledon
Tennis
Nächster Zverev-Coup in Wimbledon? "Er muss nur an sich glauben"
ATP
Struff in Wimbledon: "Arsch aufreißen" für das Viertelfinale