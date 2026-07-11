Wimbledon: Linda Noskova gewinnt tschechisches Finale gegen Karolina Muchova

ran Mehr Sport Wimbledon: "No-Name"-Gegner! Fans lästern trotz Zverevs Finaleinzug Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Im Wimbledon-Finale der Frauen hat sich die Tschechin Linda Noskova gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova durchgesetzt.

Die Tschechin Linda Noskova hat das Finale von Wimbledon gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Sieg gefeiert. Die 21-Jährige schlug am Samstag ihre Landsfrau Karolina Muchova in einem dramatischen Match 6:2, 5:7, 6:3. Seit der Einführung des Profitennis 1968 war es das erste Endspiel bei einem der vier großen Turniere, bei dem sich zwei tschechische Spielerinnen gegenübergestanden hatten. Wimbledon-Finale live & kostenfrei: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner - TV-Hammer um Übertragung Noskova setzte damit die Erfolgsstory ihres Landes im All England Club fort. Seit 2023 ist sie die dritte Tschechin, die das bedeutendste Tennisturnier des Jahres gewann. Vor drei Jahren hatte Marketa Vondrousova triumphiert, zwölf Monate später jubelte dann Barbora Krejcikova. In Wimbledon folgt Noskova nun auf die Polin Iga Swiatek, die sich 2025 ihren ersten Titel im Londoner Südwesten gesichert hatte.

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4,22 Millionen Euro Preisgeld für Siegerin Noskova Mit ihrem ersten Major-Triumph darf sich Noskova, die im Vorfeld die Generalprobe in Berlin sowohl im Einzel als auch im Doppel gewonnen hatte und nun ihre überragende Rasensaison krönte, über ein Preisgeld von umgerechnet 4,22 Millionen Euro freuen. In der Weltrangliste steht sie am Montag auf Platz sieben. Muchova verpasste derweil in ihrem zweiten Grand-Slam-Finale wieder den großen Erfolg. 2023 hatte sie das Endspiel bei den French Open verloren. Die 29-Jährige, die sich in den Wochen vor Wimbledon in Bad Homburg durchgesetzt hatte, kassiert immerhin ein Preisgeld von rund 2,11 Millionen Euro und klettert im Ranking von Platz neun auf Rang sechs.