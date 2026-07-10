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Wimbledon: Zverev trifft im Finale auf Sinner - Hamburger kämpft gegen Horror-Bilanz an
Aktualisiert:von SID
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Wimbledon: "No-Name"-Gegner! Fans lästern trotz Zverevs Finaleinzug
Videoclip • 01:54 Min
Im Finale von Wimbledon bekommt es der Hamburger Tennis-Star Alexander Zverev mit Jannik Sinner zu tun. Gegen den Südtiroler hat Zverev eine erschreckende Bilanz.
Alexander Zverev trifft im Finale von Wimbledon auf Titelverteidiger Jannik Sinner.
Der italienische Weltranglistenerste setzte sich in der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals nach einer dominanten Vorstellung 6:4, 6:4, 6:4 gegen den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic durch und scheint pünktlich zur heißen Phase im All England Club wieder seine Bestform zu erreichen.
Wimbledon: Knoten bei Zverev endgültig geplatzt? Einen Nachweis muss er noch liefern - ein Kommentar
Im Endspiel am Sonntag (nicht vor 17.00 Uhr MESZ/Prime Video) muss Zverev, der zuvor den britischen Außenseiter Arthur Fery souverän 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 geschlagen hatte, nun im Kampf um den zweiten Grand-Slam-Titel nacheinander die Niederlagenserie gegen seinen Angstgegner beenden.
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Miese Zverev-Bilanz gegen Sinner
Die letzten neun Duelle mit dem viermaligen Major-Champion Sinner verlor der Hamburger allesamt. Nach dem Finale der Australian Open 2025, in dem der Südtiroler in drei Sätzen gewonnen hatte, ist es das zweite Endspiel bei einem der vier großen Turniere zwischen Zverev und Sinner.
Für Sinner ist es nach 2025 das zweite Finale beim Rasenklassiker, als zehnter Spieler seit der Einführung der Open Era 1968 könnte er seinen Titel in Wimbledon erfolgreich verteidigen. Im letzten Jahr hatte er sich im Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz durchgesetzt. Mit dem Sieg gegen Djokovic, dessen großer Traum vom historischen 25. Major-Titel wieder einmal platzte, feierte Sinner seinen 99. Erfolg bei einem der vier große Turniere und zog bei diesen in sein zehntes Finale ein.
Sinner, der nach seinem schockierenden Zweitrundenaus bei den French Open erst in Wimbledon wieder ein offizielles Match bestritten hatte, dominierte vor allem bei eigenem Aufschlag, ließ kein Break von Djokovic zu. Nach nur 2:20 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball zum Sieg.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
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