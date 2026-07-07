:newstime Alexander Zverev spricht über Familienpläne Videoclip • 01:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Novak Djokovic und Félix Auger-Aliassime liefern sich ein Duell, das in die Wimbledon-Geschichte eingeht. Am Ende zieht der Serbe ins Halbfinale ein.

Das Traum-Halbfinale ist perfekt, der historische 25. Grand-Slam-Sieg möglich: Der siebenmalige Wimbledon-Champion Novak Djokovic duelliert sich im Kampf um das Endspiel mit Titelverteidiger Jannik Sinner. Aus gegen Jannik Sinner: Jan-Lennard Struff verpasst Sensation Der serbische Major-Rekordgewinner setzte sich in einem packenden Viertelfinale gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime nach 5:15 Stunden 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) durch und zog zum achten Mal nacheinander in die Vorschlussrunde beim Rasen-Höhepunkt ein.

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Längstes Viertelfinale der Wimbledon-Geschichte "Das sind die Momente, warum ich immer noch Tennis spiele", sagte Djokovic: "Es war eines der besten Spiele, an denen ich in meiner Karriere auf diesem Platz teilgenommen habe." Es war das längste Viertelfinale der Wimbledon-Geschichte, das Match dauerte noch mal drei Minuten länger als der Fünfsatzsieg von Rainer Schüttler gegen Arnaud Clément in der Runde der besten acht vor 18 Jahren. Mit dem Erfolg schnappte sich der 39-jährige Djokovic auch die nächste alleinige Bestmarke von Roger Federer, der von 2003 bis 2009 siebenmal in Folge das Halbfinale erreichte hatte. Mit seinem Erfolg im Viertelfinale gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin hatte Djokovic bereits seinen 106. Sieg in Wimbledon gefeiert und die Schweizer Tennisikone auf Platz zwei im Männer-Einzel verdrängt. Sollte sich Djokovic seinen achten Titel holen, würde er an der Spitze mit Federer gleichziehen. Auch interessant: Wimbledon - Das ist der Turnierbaum für Alexander Zverev beim Rasen-Grand-Slam