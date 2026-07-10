Wimbledon 2026: Das ist Zverev-Gegner Arthur Fery aus England

ran Mehr Sport Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Halbfinale für Alexander Zverev in Wimbledon 2026. Das erste in seiner Karriere. Auch sein Gegner Arthur Fery ist zum ersten Mal unter den besten vier beim prestigeträchtigen Turnier.

Henman Hill, Murray Mound und nun Fery's Fairway? Die Märchengeschichte von Arthur Fery begeistert die Briten - und veranlasste die BBC, nach Alternativnamen für den legendären Hügel in Wimbledon zu suchen. Denn wie seine Vorgänger Tim Henman und Andy Murray darf sich Fery nun auch Halbfinalist des Rasenklassikers nennen. Mindestens, denn das letzte Kapitel der beeindruckenden Reise des Wildcard-Wunders ist noch nicht geschrieben. Das Wimbledon-Halbfinale von Alexander Zverev JETZT live im Ticker verfolgen "Ich habe immer an mich geglaubt, und auch daran, ein Topspieler dieser Welt zu sein", sagte der 23-Jährige, nachdem er auch den italienischen French-Open-Finalisten Flavio Cobolli besiegt hatte. Und das im Schnelldurchgang: 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 hieß es für die britische Turnier-Überraschung. Sein nächster Gegner: Alexander Zverev.

Fery gibt sich kämpferisch: "Habe nichts zu verlieren" "Zverev ist nochmal ein größeres Level", sagte Fery: "Aber ich bin bereit. Ich habe nichts zu verlieren. Ich werde einfach rausgehen, mein Spiel zeigen und das tun, was ich bisher getan habe. Mal sehen, wohin mich das führt." Womöglich ins Finale. Schafft er auch das, wäre er schon die neue Nummer 26 der Welt. Ins Turnier gegangen war Fery auf Platz 114 des Rankings. Er ist der erste Brite seit Cameron Norrie vor vier Jahren, der beim Heimspiel im All England Club im Halbfinale steht. Geboren wurde Fery in Sèvres, einer Gemeinde vor den Toren von Paris. Seine Mama Olivia spielte einst selbst Tennis und stand 1991 im Doppel in der ersten Runde der French Open. Sein Vater ist der millionenschwere Loic Fery, heute Präsident des französischen Erstligisten FC Lorient.

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