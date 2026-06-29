Wimbledon 2026: Starker Auftakt! Maria in Runde zwei - andere Deutsche raus

Tatjana Maria steht in Wimbledon in Runde 2. Eine andere Deutsche muss dagegen früh ihre Koffer packen.

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat ihre Auftakthürde in Wimbledon souverän genommen und die zweite Runde erreicht. Nur zwei Tage nach ihrem verlorenen Endspiel bei der Generalprobe in Eastbourne setzte sich die Rasenexpertin 6:4, 6:4 gegen die Kasachin Julija Putinzewa durch. In der nächsten Runde trifft die Halbfinalistin von 2022 auf die an Nummer 16 gesetzte Iva Jovic aus den USA.

Für Tamara Korpatsch ist das Turnier dagegen schnell wieder vorbei. Gegen die an Nummer sieben gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff verlor die 31-Jährige in nur 54 Minuten 2:6, 1:6. Die Hamburgerin stand bislang nur 2023 in der zweiten Runde.

"Ich bin einfach rausgegangen und habe mein Tennis gespielt, mir gar keinen Druck gemacht", sagte Maria: "Dieser Untergrund passt am besten zu meinem Spiel. Ich hoffe, dass ich so lange wie möglich bleiben kann."